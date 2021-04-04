AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti"

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 'Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, siyasete balans ayarı verme döneminin bittiğini vurgulayarak "O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı.

Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı
Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, siyasete balans ayarı verme döneminin bittiğini vurgulayarak "O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı." ifadesini kullandı.

Dağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"103 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda ortak bir bildiri yayınlamışlar. O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı. Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti. Villalarınızda yeni Türkiye'yi izlemeye devam edin..."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burak Deniz Hülya Avşar
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 03:04:21. #1.15#
title