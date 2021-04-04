AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, siyasete balans ayarı verme döneminin bittiğini vurgulayarak "O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, siyasete balans ayarı verme döneminin bittiğini vurgulayarak "O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı." ifadesini kullandı.

Dağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"103 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda ortak bir bildiri yayınlamışlar. O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı. Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti. Villalarınızda yeni Türkiye'yi izlemeye devam edin..."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan