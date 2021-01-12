AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Açıklaması

12.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:18
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, vatandaşa hizmet konusunda ayrımcılık yapmalarının asla söz konusu olmadığını ve hangi belediyeden gelirse gelsin İzmir yararına olacak çalışmalarda mesai harcamayı sürdürdüklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, vatandaşa hizmet konusunda ayrımcılık yapmalarının asla söz konusu olmadığını ve hangi belediyeden gelirse gelsin İzmir yararına olacak çalışmalarda mesai harcamayı sürdürdüklerini bildirdi.

Hamza Dağ yaptığı yazılı açıklamada, Dikili'yi ziyareti sırasında Dikili Belediye Başkanının, bazı caddelerin İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesini talep ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin de aynı yönde görüşte olduğunu aktaran Dağ, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün, yolun devrine ilişkin gerekli işlemi gerçekleştirdiğini aktardı.

Dağ, bahsi geçen caddelerin Dikili'nin hem kent içi trafiğinde yoğun kullanılan hem de şehirler arası geçişin sağlandığı caddeler olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İzmir'de talep hangi belediyeden gelirse gelsin, söz konusu vatandaşa hizmet olunca ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. Her zaman olduğu gibi İzmir'in her neresinden olursa olsun, bu talepler için elimizden geleni yapmaya, Ankara'da İzmir'in faydasına olan çalışmalar için mesai harcamaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesinden de belediyeler arasında ayrımcılık yapmamalarını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:33:43. #1.14#
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