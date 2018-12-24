- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın esnaf ziyareti

Vatandaşlarla sohbet etmesi

Gazetecilere açıklama yapması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki soruşturmaya ilişkin, "Eğer siz bir darbe çağrısı yapıyorsanız, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına birtakım anımsatmalar içinde oluyorsanız bu da insanlarda bir darbe çağrısı olarak nitelendirme durumu söz konusu oluyorsa bunun cezai anlamda bir soruşturmasının yapılması kadar normal bir şey yok." dedi.

Kemalpaşa ilçesinde esnafı ziyaret eden Dağ, girdikleri her dükkanda teveccühle karşılandıklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarını eleştiren Dağ, "Netanyahu'nun açıklamaları bizim AK Parti iktidarı olarak dünyada ne kadar mağdur ve mazlum varsa onları sahip çıkan bir özelliğimizin olduğunun tescilidir. Biz defalarca bunu dünya kamuoyunu deklare etmişsek de bunun İsrail tarafından böyle bir açıklamayla ortaya konulması Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin ne kadar mağdur ve mazlumlar konusunda bir sahiplenme içinde olduğunun en net göstergesi olmuştur. Bunlara pabuç bırakacak halimiz yok. Türkiye büyük bir ülke." diye konuştu.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in açıklamaları sonrası ifadeye çağrılmasına ilişkin sorusu üzerine Dağ, ortada bir darbe çağrısı, tehdit, sokağa çıkmanın da içinde yer aldığı neredeyse vandallığa çağrı olan bir ifadenin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Dağ, şunları kaydetti:

"Açıkçası insanların bazı görevlerde bulunması, sanatçı, yazar, siyasetçi olması onların suç işlemesi konusunda meşruiyet kazandırmaz. Onlara suç işleme noktasında bir imkan sağlamaz. Görevi ne olursa olsun düşünce özgürlüğünü aşan noktalar..Düşünce özgürlüğünün sınırları bellidir. Eğer siz bir darbe çağrısı yapıyorsanız, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına birtakım anımsatmalar içinde oluyorsanız bu da insanlarda bir darbe çağrısı olarak nitelendirme durumu söz konusu oluyorsa bunun cezai anlamda bir soruşturmasının yapılması kadar normal bir şey yok. Süreçte buna dair. Savcı ifadesini alacak, bu konuda gerekli kararı vereceklerdir. Bu eylemi hiçbir şekilde cezai sürece dahil etmemek 'bazı insanların suç işleme özgürlüğü' gibi bir anlam ortaya çıkartır."

Kaynak: AA