AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yeni Zelanda'daki Hain Terör Saldırısını...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken Giresunlular Derneği'nin düzenlediği geceye katıldı. Gecede konuşan Fatma Betül Sayan Kaya Yeni Zelanda'daki hain terör saldırısını şiddetle kınadığını vurgularken, Deniz Köken ise "Terörün en kötü yüzünü bugün de gördük" ifadelerini kullandı.

Giresunlular Derneği, Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Birlik Beraberlik" gecesi düzenledi. Geceye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, Eyüpsultan Giresunlular Dernek Başkanı İsa Kayış ve çok sayıda Giresunlu katıldı. Programda yoğun ilgi gören Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, vatandaşlarla selamlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz"

Gecede konuşan AK Parti Genel Başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına değinerek "İnsanlık dışı bir suç ile karşı karşıyayız. Yeni Zelanda'daki namaz kılan Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yalnız şunu unutmamız lazım. Bu saldırı Avrupa'daki yükselen aşırı sağın getirdiği bir sonuçtur" dedi.

"İstanbul metropolse Eyüpsultan da onun başkentidir"

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ise terörün çirkin yüzünün bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Konuşmasında yerel seçimlerin önemine değinen Köken, "Biz 2019 Mart yerel seçimleri bu yüz yılın son seçimi. Biz son 5 yılda çok kaoslar çok sırlar içinden geçtik. Terörü, darbe girişimini hepsini gördük. O yüzden biz 2019 Mart yerel seçimlerini de basit bir seçim gibi zannetmeyin. Türkiye'nin önemli bir meselesini bertaraf etmek için Cumhurbaşkanımıza büyük güç ve destek vermemiz lazım. Biz de Eyüpsultan'ı İstanbul'un merkezi ilan ediyoruz. İstanbul metropolse Eyüpsultan da onun başkentidir. Eyüpsultan ilçesini nasıl hep beraber inşa ve ihya ederiz onun için çabalıyoruz. Ortak akıl ve şeffaf yönetim sistemini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Kadın ve çocuklar öncelikli"

İlk olarak kadın ve çocukların isteklerinin ön planda olacağını belirten Köken,"Yapacaklarımızın merkezine çocuk ve kadınlarımızı ön plana koyduk. Genç, yaşlı ve engellilere bunların hepsi ile ilgili kademe kademe projelerimiz var. Halkın isteklerine göre projelerimizi oluşturduk. Hastane talepleri fazla geldi. Sağlık Bakanımız ile görüştük. Sağlık Bakanlığı kendilerine yer gösterdiğimizde hastaneyi de gündemine alacak. O bölgede 200 bin nüfus yaşıyor. O bölgede mutlaka bir hastaneyi hayata geçirmemiz lazım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA