AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Keban ilçesini ziyaret etti - Haberler

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Keban ilçesini ziyaret etti

AA, Pirhasan Doğan - Güncel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Keban ilçesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Keban ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Keban ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın daveti üzerine ilçeye geçen Kandemir, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Kandemir'e ziyaretinde AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak ve partililer de eşlik etti.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Erkan Kandemir, AK Parti, Hisarcık, Keban, Güncel, Haberler

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