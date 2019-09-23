AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Batman'da

23.09.2019 11:16

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Batman'a geldi.

Beraberinde bir grup milletvekili ile AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret eden Kandemir, partililerle bir araya geldi.

Kandemir yaptığı konuşmada, sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi çok büyük bir liderin arkasında siyaset yapmanın önemine işaret ederek, "Çok büyük bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz, büyük bir liderin arkasındayız. Bu partinin heyecanı, ilkeleri idealleri, hayalleri var, sonsuza kadar yaşayacak. Rabbim lütfetti bizler buralarda bulunuyoruz. Bu bir lütuftur. Beraber kol kola gireceğiz, el ele tutacağız, inşallah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Akif Gür ise vatandaşın istek ve talepleri doğrultusunda çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "AK Parti olarak tüm kademelerimizle birlikte uyum içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA