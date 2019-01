AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan: "Türkiye'de Her Yıl 1 Milyon 100 Bin Genç İş Gücüne...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan: "Türkiye'de her yıl 1 milyon 100 bin genç iş gücüne katılıyor"

"Her yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin kardeşimiz iş gücü piyasasına girmiş. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23'ten yüzde 34'e yükselmiş"

MERSİN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye'nin, dünyada iş gücüne katılım oranı en hızlı artan ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Her yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin kardeşimiz iş gücü piyasasına girmiş. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23'ten yüzde 34'e yükselmiş" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Mersin Şubesinin 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Genel kurulda Mersin Valisi Ali İhsan Su ile MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, MÜSİAD üyeleri ve davetliler yer aldı.

Elvan, yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın, son derece genç bir yaşta olmasına rağmen önemli bir birikime sahip ve bugüne kadar özellikle küçük ve orta boy işletmelere sahip çıkan en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. MÜSİAD'ın, bugün itibariyle 11 binin üzerinde Anadolu'nun dört bir yanında KOBİ'lerin sahibi ve destekçisi olduğunu, onların sorunlarıyla doğrudan ilgilendiğini ve çözmeye çalıştığını belirten Elvan, MÜSİAD üyelerinin de dünyanın dört bir yanında iş ve AŞ için mücadele verdiklerini vurguladı.

"Türkiye ekonomisi her türlü saldırıya, fırtınaya, depreme karşı dayanıklı, sapasağlam bir altyapıya sahiptir"

Ağustos ayında kurda yaşanan ciddi bir saldırı neticesinde özellikle ekonominin bazı göstergelerinde ciddi bir sıçrama yaşandığını, faiz oranlarında artışlar görüldüğünü dile getiren Elvan, "Ama bu kısa süreli yaşanan sıkıntının üzerinden süratle başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızın aldığı tedbirlerle ciddi bir iyileşme süreci hızlı bir şekilde başladı. Bugün itibariyle 5-6 ay öncesiyle kıyasladığımızda faiz oranlarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz, kurlarda yine ciddi bir iniş olduğunu görüyoruz. Buradan özetle şunu söylemek istiyorum; geçmişte hafif bir rüzgar esse Türkiye ekonomisi allak bullak oluyordu; artık Türkiye ekonomisi her türlü saldırıya, her türlü fırtınaya, her türlü depreme karşı dayanıklı, sapasağlam bir altyapıya sahiptir. Kim ne yaparsa yapsın, kim hangi girişimde bulunursa bulunsun, ekonomimiz sağlam altyapısıyla gücünü koruyacak, biz büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. Bu millet bize devlet verdiği müddetçe çok daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum" dedi.

"Ne kadar güçlüyseniz size karşı mücadele edenlerin sayısı da o kadar artıyor"

"Elbette bu tür engellerle, sıkıntılarla karşılaşacağız" diyen Elvan, şöyle devam etti:

"Ne kadar güçlüyseniz size karşı olan, size karşı mücadele edenlerin sayısı da o kadar artıyor. Bunun bizler fiili olarak yaşadık, gördük. Siz güçlendikçe sizin düşmanınız da artıyor, size karşı mücadele edenlerin sayısı da artıyor. Bakınız, dünyada yaşanan sıkıntılar, Ortadoğu'da yaşanan sıkıntılar, ticaret savaşları ve korumacılık eğiliminin her geçen gün artması ve ateş çemberine dönmüş bir komşu bazı ülkelerimiz olmasına rağmen, Türkiye kendi vatanının birliği, bütünlüğü, güvenliği için bugüne kadar her türlü mücadeleyi verdi. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğuna vurgu yapan Elvan, hiç kimsenin hiçbir zaman Türkiye'nin önünü kesemeyeceğinin, Türkiye'nin güçlenmeye devam edeceğinin altını çizdi. Türkiye saldıranlar, eleştirenler, büyümesinden rahatsız olanların olacağını ifade eden Elvan, "İhracatımız son 16-17 yılda 5 kat arttı. Şu anda Türkiye satın alma gücü itibariyle dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi. İnşallah 2019'da satın alma gücü itibariyle dünyanın 12'nci büyük ekonomisi konumuna geleceğiz. 16 yıl önce sadece 8 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyorduk. Bugün tam 34 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Yakın ve Ortadoğu ülkelerine ihracatımız bu 16 yıllık süreçte 10 kat arttı. Güney Amerika ülkeleriyle olan ihracatımız yaklaşık 11 kat arttı. Kuzey Afrika ülkelerine olan ihracatımız yaklaşık 6 kat arttı. Diğer Afrika ülkelerine olan ihracatımız 9,6 kat arttı. Orta Amerika ve Karayipler'e olan ihracatımız 6 kat arttı. Avrupa Birliği ile olan ihracatımız ise yaklaşık 4,5 kat arttı. Türkiye üretiyor, büyüyor, güçleniyor" şeklinde konuştu.

"Dünyada iş gücüne katılım oranı en hızlı artan ülkelerin başında geliyoruz"

Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Elvan, her yıl 1 milyonun üzerinde gencin iş gücüne katıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Dünyada iş gücüne katılım oranı en hızlı artan ülkelerin başında geliyoruz. Avrupa Birliği'nde iş gücüne katılım oranı son 10 yılda yüzde 3,1 artmış. OECD ülkelerinde 10 yıldaki artış 1,5 kat. Türkiye'de ise iş gücüne katılım oranındaki artış tam 8,2 puan. Avrupa Birliği'nin yaklaşık 3 katı nispetinde iş gücüne bir katılım olmuş. Her yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin kardeşimiz iş gücü piyasasına girmiş. Bu kardeşlerimize iş, AŞ ve yatırım için gerekli çabayı birlikte gösteriyoruz. Yine OECD rakamlarına göre, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23'ten yüzde 34'e yükselmiş. Yine dünyada OECD ülkeleri içinde kadınların iş gücüne katılım oranındaki artışta Türkiye birinci sırada yer alıyor. Genç istihdama baktığınızda ise yine OECD ülkeleri arasında en fazla genç istihdamı sağlayan ülke konumundayız. Bunlar elbette yeterli değil. Çok daha çalışmalıyız, çok daha fazlasını üretmeliyiz. Ancak, bu birlik ve beraberlik, dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirilmesiyle ve el ele, omuz omuza vererek ülkemizi dünyada çok daha güçlü konuma getirip, her bir kardeşimize iş ve AŞ sağlayacak bir yapıya kavuşmalıyız."

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer de, "2018 yılının ikinci yarısında maruz kaldığımız ekonomik saldırılara rağmen, 2019'un bu ilk günlerinde veriler bize gösteriyor ki, bizler bir ve beraber olduğumuz sürece, devlet ve millet el ele olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir sorun kalmayacaktır" dedi.

Kaynak: İHA