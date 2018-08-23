AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan: "Türkiye Başkasının Talimatıyla Hareket Etmez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Bizim diğer ülkelerden, hele hele 3. dünya ülkelerinden çok önemli bir farkımız var. Kimse Türkiye Cumhuriyeti devletini diğer ülkelerle karıştırmasın. Bu millet, kendi kararını kendi verir. Başkasının talimatıyla asla hareket etmez." dedi.

Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığınca Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların, kardeşliğin, barışın, huzurun ve birlikteliğin doruk noktaya ulaştığı günler olduğunu söyledi.

Bayramın hem Türk milleti hem de İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Elvan, herkesin bayramını tebrik etti.

Elvan, Türkiye'nin büyüdükçe ve güçlendikçe önüne daha büyük engeller çıkarıldığını vurgulayarak, "Bugün de ekonomi üzerinden başta ABD olmak üzere bazı girişimler olduğunu sizler de görüyorsunuz. Ben şuna inanıyorum; sizin kararlılığınız, dirayetiniz, sizin dik duruşunuz sayesinde bu engellerin her birisi aşılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin desteğiyle engellerin tek tek aşıldığını aktaran Elvan, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun önemine değindi.

Elvan, birçok ülkede operasyon yapıp, darbe girişimlerini destekleyenlere karşı milletin 15 Temmuz'da dik durduğunu belirterek, "Bizim diğer ülkelerden, hele hele 3. dünya ülkelerinden çok önemli bir farkımız var. Kimse Türkiye Cumhuriyeti devletini diğer ülkelerle karıştırmasın. Bu millet, kendi kararını kendi verir. Başkasının talimatıyla asla hareket etmez. Millet ne istiyorsa hükümet de onu yapar. Onun için hiç kaygınız olmasın." ifadelerini kullandı.

"Yerel seçimleri çok önemsiyoruz"

AK Parti iktidarlarının bugüne kadar millet ne dediyse onu yaptığına dikkati çeken Elvan, milletin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini anlattı.

Elvan, 2019'da yapılacak yerel seçimlere de değinerek, şöyle konuştu:

"Belediyecilik anlamında maalesef Mersin sınıfta kalmıştır. Mersin'in çok çok gerisinde olan iller, Mersin'i geçmiştir. Onun için biz yerel seçimleri çok önemsiyoruz. Nasıl hükümet olarak destan yazmışsak, onca engellemelere rağmen büyük mücadelelerle Türkiye'yi 3'e, 3,5'a katlamışsak belediyecilik anlamında da inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde farklı bir resim, zihniyet, yaklaşımın mutlaka devreye girmesi gerekiyor. O da nedir? Ak belediyeciliktir. AK Parti'nin belediyecilik anlayışının mutlaka ve mutlaka Mersin'de hakim olması gerekiyor. Mersinli hemşehrilerimiz de bunu istiyor."

Elvan, konuşmasının ardından partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı.