AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: "Küresel Terörizmle Mücadele Konusunda İngiliz Hükümetinin...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, terör örgütü PYD/PKK mensubu 2 İngiliz'in İngiltere'de yargılanmasına ilişkin, "Küresel terörizmle mücadele konusunda İngiliz hükümetinin aldığı bence çok önemli bir karardır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker İngiltere'nin başkenti Londra'da uluslararası basın mensupları ile bir araya geldi. Basın toplantısının gündeminde Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütleri tarafından bilinçli olarak yapılan yalan haberler ve yabancı teröristler konusu yer aldı. Eker, Türkiye Cumhuriyeti Basın Enformasyon Dairesi tarafından hazırlanan ve terör örgütlerinin sosyal medya aracılığı ile başlattığı yanlış ve kirli bilgi akışının önüne geçecek olan kitapçığın içeriğini yabancı basınla paylaştı. Başta yabancı teröristlerin sayısı olmak üzere Türkiye'nin Zeytin Dalı operasyonu sırasındaki tutumu da yabancı basınla konuşulan konular arasında yer aldı.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ardından İngiltere'deki Türk gazeteciler ile bir araya geldi. Eker'e geçtiğimiz günlerde İngiltere tarafından gözaltına alınarak biri tutuklu diğeri ise ev hapsinde yargılanan iki İngiliz, terör örgütü PYD/PKK mensupları soruldu. İngiltere'nin terör örgütlerine karşı tavrını olumlu bulan Eker, diğer Avrupa ülkelerinin İngiltere'den alması gereken dersler olduğunu söyledi.

Eker, "Küresel terörizmle mücadele konusunda İngiliz hükümetinin aldığı karar bence çok önemli bir karardır. Bunun özellikle Avrupa ülkeleri tarafından ve özellikle ABD tarafından örnek alınmasını temenni ediyorum. Çünkü Avrupa ülkelerinin diğer şehirlerinde maalesef PKK terör örgütü başta olmak üzere cirit atıyorlar. Parlamentolarda cirit atıyorlar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde de sürekli terör örgütünün sembolleri afişleri gösteriliyor. Bunlar sanki terör örgütü değil de sivil toplum kuruluşuymuş gibi kültür faaliyeti yapıyormuş gibi yayınlanıyorlar. İşte burada Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğümüzün hazırladığı şeyler var, bakın terör örgütünün faaliyetleri, yalanlara bakın, hepsi yalan" dedi.

Mehdi Eker, İngiltere'de yargı süreci devam eden İki İngiliz terör örgütü PYD/PKK mensubu Aidan James ve Jim Matthews ile ilgili olarak, "Kuşkusuz terör ve terörizmle ilişkisi bulunan, terör örgütlerine katılıp onlara yardımcı olanlar ağır ceza almalı" yorumunda bulundu. Eker, "Bunlar her ülkenin kendi milli hukuk sisteminde farklılık gösterir, ama bize göre terör örgütüne katkıda bulunmak destek vermek onların eylemlerinin bir parçası haline gelmek ve ya aracı haline gelmek demektir, bunların hepsi ağır suçlardır, insanlığa karşı işlenmiş suçlar gibidir bu şekilde muamele edilmesi gerekmektedir" diye konuştu. - LONDRA