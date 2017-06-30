AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: "Alman Makamlarının Tutumunu Ne İfade Özgürlüğü ile Ne...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: "Alman makamlarının tutumunu ne ifade özgürlüğü ile ne dostlukla bağdaştırmak mümkün değildir"



ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, G-20 Zirvesi öncesi Almanya ile yaşanan miting krizine ilişkin, "Alman makamlarını tutumunu ne ifade özgürlüğü ile ne dostlukla bağdaştırmak mümkün değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı öncesi parti genel merkezinin önünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Almanya kanadından, '7-8 Temmuz tarihlerinde G-20 Zirvesi için Hamburg'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türklerle bir araya gelmesine izin verilmeyeceği' yönünde yapılan açıklamaların hatırlatılması üzerine Eker, "Alman makamlarının tutumunu ne ifade özgürlüğü ile ne dostlukla bağdaştırmak mümkün değildir. Milyonlarca yurttaşımız orada yaşıyor. Bir çoğu çifte vatandaş. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanının bir vesileyle onlarla buluşmasından doğal bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Eker, konuşmasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın gönül bağını dikkate almıyorlar, anlamıyorlar. Gönül köprüsünü yıkamazlar. Kalpten kalbe giden yolun var olduğunu anlamıyorlar, iyi niyet sahibi olmadıklarını vurguluyorlar. Almanya'dan beklemiyorduk, kınıyoruz."

(EV-BT-HA-Y)