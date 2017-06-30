AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker Açıklaması

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bazı Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamburg ziyaretiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Alman yetkililerinin veya makamlarının tutumunu doğrusu ne ifade özgürlüğüyle ne dostlukla ne de müttefiklik anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değildir." dedi.



Eker, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Bazı Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamburg ziyaretiyle ilgili açıklamalarına yönelik soru üzerine Eker, "Alman yetkililerinin veya makamlarının tutumunu doğrusu ne ifade özgürlüğüyle ne dostlukla ne de müttefiklik anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Çünkü milyonlarca yurttaşımız orada yaşıyor. Bu insanların önemli bir kısmı çifte vatandaş, yani aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türkiye'deki gelişmelerle yakından ilgileniyorlar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı'nın bir vesileyle orada bulunurken onlarla buluşmasından, onlarla görüşmesinden daha doğal hiçbir şey olamaz." şeklinde konuştu.



Eker, "Alman makamları bunu Türkiye veya Sayın Cumhurbaşkanımız için engellerken aynı Almanya'nın terör örgütlerinin çeşitli düzeylerdeki elebaşlarına bu engellemeleri yapmak yerine, onlara bu konuda her türlü imkanı sağlıyorlar. Bunlar tabii bizim tarafımızdan dikkate alınan bir husus." ifadelerini kullandı.



"O gönül köprüsünü yıkamazlar"



Bu tutumu kınadığını belirten Eker, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızla Avrupa'da, Almanya'da yaşayan milyonlarca insan arasındaki gönül bağını dikkate almıyorlar anlaşıldığı kadarıyla veya onu anlayamıyorlar. Onun engellenmesi mümkün değil. Onlar bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızla bağı kurarlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir şekilde zaten gönül bağı var. O gönül köprüsünü yıkamazlar. Onların anlayamadıkları, kalpten kalbe giden bu yolun aslında var olduğudur ama bunu bir şekilde engelleme çabasında olduklarını, iyi niyet çabasında olmadıklarını vurgulamış oluyorlar. Biz sonuçta Avrupa'nın değişik ülkelerinde vatandaşlarımızla her imkan ve fırsatta bir araya gelerek, programlar yapıyoruz, bundan sonraki süreçte de yapacağız. Almanya'da doğrusu bu şekilde gelişmesini beklemiyorduk. Bunu yadırgıyoruz, kınıyoruz. Biz de vatandaşlarımızla bir vesileyle buluşuruz."