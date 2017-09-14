AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (6)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (6)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (6)