AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (2)