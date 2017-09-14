AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı 3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı 3

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, gazetecilerin sorularını yanıtladı 3(Tür: Ankara)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı 3

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, gazetecilerin sorularını yanıtladı 3

(Tür: Ankara)