AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı 5

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı 5

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, gazetecilerin sorularını yanıtladı 5(Tür: Ankara)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, gazetecilerin sorularını yanıtladı 5

(Tür: Ankara)