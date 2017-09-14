AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı 6

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı 6

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, gazetecilerin sorularını yanıtladı 6(Tür: Ankara)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, gazetecilerin sorularını yanıtladı 6

(Tür: Ankara)