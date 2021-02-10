AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, hizmet sektörü temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, pandeminin başından beri ekonominin güçlü olması için tedbirler aldıklarını ve iş dünyasının sorunlarını hızlıca çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, pandeminin başından beri ekonominin güçlü olması için tedbirler aldıklarını ve iş dünyasının sorunlarını hızlıca çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, oda hizmet binasında düzenlenen Hizmet Sektörü İstişare Toplantısı'na katılan Ala, 100 yılda bir karşılaşılan pandemi sorunuyla bütün dünyanın mücadele ettiğini söyledi.

Salgının ekonomiden sosyal hayata kadar birçok alanda beklenmedik sıkıntılara yol açtığını belirten Ala, "İnsanlık salgın sorununu çözüme kavuşturacak ve hepimiz normal hayatımıza döneceğiz. Ancak bu noktaya en az hasarla ulaşmak önemli. Sürecin başından beri bu tedbirleri alıyoruz. İş dünyasının sorunlarını hızlıca çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Bugünkü toplantıda aktarılan konuları da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hem Ticaret Bakanımız hem de Hazine ve Maliye Bakanımız ile paylaşacağım. Taleplerinizle alakalı elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da oda olarak salgın sürecinde tüm sektörlerle güçlü bir iletişim ağı oluşturduklarını aktardı.

Sahadan gelen tüm talep ve beklentileri TOBB ve ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını ifade eden Burkay, "Girişimlerimiz neticesinde hükümetimiz, firmalarımıza başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere vergi indirimleri, finansman ve istihdam destekleriyle kira yardımları gibi birçok konuda destek paketleri hazırladı. İşletmelerimiz, hükümetimizin bu süreçte sağladığı desteklerin büyük faydasını gördü. Ancak salgında ikinci dalgayla birlikte özellikle hizmet sektöründe şartlar çok daha zorlu hale geldi. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalarımızı mayıs ayına kadar ayakta tutmamız gerekiyor. Birikimi kısıtlı olan bu işletmeler için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, koronavirüs tehdidine karşı sağlıkta olduğu gibi ekonomik alanda da mücadelenin güçlü şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hiçbir şey sağlıktan önemli değil ancak sektörlerin ayakta durması için yeni tedbir ve destekler gerekiyor. Bilim Kurulunun toplum sağlığını düşünerek verdiği tavsiye kararlarda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ile istişare etmesi büyük önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte alınacak kararlarda bazı ekonomik hassasiyetlere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü salgın toplum sağlığını olduğu kadar ekonominin de sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu anlamda Ekonomi Politikaları Kurulu'nun işletmelerin pandemi sürecini en az kayıpla atlatmaları için uygun yöntem ve stratejiler belirleme noktasında katkısının da çok önemli olacağına inanıyorum."

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantının sonunda Ala'ya iş dünyasının talep ve önerilerini içeren bir rapor sunuldu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan