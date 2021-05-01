AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Sosyal yardımlarla salgının etkilerini ortadan kaldırmaya çabalıyoruz"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Sosyal yardımlarla salgının etkilerini ortadan kaldırmaya çabalıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'Sosyal yardımlarla salgının etkilerini ortadan kaldırmaya çabalıyoruz'
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, destek paketleri ve sosyal yardım programları ile salgın döneminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için bütün güçleriyle çabaladıklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, destek paketleri ve sosyal yardım programları ile salgın döneminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için bütün güçleriyle çabaladıklarını bildirdi.

Dağ, Twitter hesabından destek paketleri ve sosyal yardımlara ilişkin paylaşımında, "Destek paketleri ve sosyal yardım programlarımız ile salgın döneminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına var gücümüzle çabalıyoruz. Milletimizle birlikte tüm zorlukların üstesinden gelmeye, büyük hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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