AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Edirne'de partilileriyle bir araya geldi.

EDİRNE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Edirne'de partilileriyle bir araya geldi.

İl Başkanlığını ziyaretinde Dağ, AK Parti'ye katılan iş insanı Coşkun Yenice'nin rozetini taktı, ardından üç kademe tanıtım ve medya başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

İl Başkanlığındaki toplantıya TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Belgin İba da katıldı.

Dağ, toplantıda AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının vizyon ve sorumluluklarını vurguladı.

İl Başkanı İba da yeni neslin umudu, geleceğin mimarı olacak AK Parti teşkilatları ve üyeleri olarak dezenformasyonla mücadele etmeyi, doğru bilgiye ulaşmayı, doğru bilgi yaymayı, sosyal medya kanallarını en etkin, ahlaklı ve doğru şekilde kullanmayı herkesin kendine görev edinmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Edirne İl Tanıtım ve Medya Başkanı Gökhan Balta ise sosyal medya kullanımında yaşanan artışın, bir kısım sorunları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Bu sorunların en başında dezenformasyon ve bilgi kirliliğinin olduğuna değinen Balta, "Maalesef sosyal medyada yalanın alıcısı daha fazla oluyor. Ancak AK Parti teşkilatları olarak bizler, doğruyu her fırsatta anlattıkça çok şükür yalanın ışığı saman alevi gibi sönüyor. Doğrular karşısında, yalanlar saman alevi gibi sönmeye mahkumdur." diye konuştu.

Program sonunda İl Başkanı İba, Genel Başkan Yardımcısı Dağ'a Selimiye Camisi maketi armağan etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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