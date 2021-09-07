AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Ağrı il başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ağrı'da partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ağrı'da partililerle bir araya geldi.

Dağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzer geldiği kentte, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu'yu parti binasında ziyaret etti.

Partililerle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Dağ, burada basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik