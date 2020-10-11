AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin kongre sürecini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin kongre sürecine ilişkin, "Allah'a hamd olsun Türkiye'nin her tarafında pandemi sürecine rağmen coşkuyla heyecanla devam ediyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin kongre sürecine ilişkin, "Allah'a hamd olsun Türkiye'nin her tarafında pandemi sürecine rağmen coşkuyla heyecanla devam ediyoruz." dedi.

Dağ, Karşıyaka'da Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalkınmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Partisinin devam eden kongre sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Allah'a hamd olsun Türkiye'nin her tarafında pandemi sürecine rağmen coşkuyla heyecanla devam ediyoruz. Bizler de Türkiye'nin her tarafında bu heyecana ortak oluyoruz. Bugün birileri AK Parti'nin önüne bir takım engeller koyarak bu kongrelerden bir takım neticeler almak isteseler de işte bu Karşıyaka Kongresi aslında onların istediğinin olmayacağının en güzel göstergesi. Çünkü AK Parti'de bayrak, mevki, makam, hizmet değişimi olur, bu değişimler olduğunda görevi devreden kardeşimiz kendi rızasıyla bunu devreder, görevi devralan kardeşimiz ise daha iyisini yapmak için çalışır. Öyle diğer siyasi partilerde olduğu gibi birilerinin beklentisi olacak şekilde havada sandalyeler uçuşmaz. Havada bir takım şeyler olmaz. Çünkü biz bu işe sadece ve sadece hizmet etmek gözüyle bakarız ve o şekilde yolumuza devam ederiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Türkiye'nin sadece kendi sınırları için değil bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli görevler üstelendiğini ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise partisinin tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, teşkilat üyelerinin bundan sonra da aynı kararlılıkla yollarına devam etmelerini istedi.

Mevcut ilçe başkanı İsmail Çiftçioğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sürekli, Atakent'te daha önce spor tesisleri bulunan yerin "özel eğitim alanı" olarak değiştirilmesine karar verdiği belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'de kongrelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın divan başkanlığını yaptığı ve tek listeyle gidilen seçimde ilçe başkanlığına Didem Dereboylu Keseli seçildi.

Kongreye delegelerin yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan