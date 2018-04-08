AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Oraya Gelenlerin Hepsi Ak Partili Değildi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara yönelik eleştirilerine ilişkin, "Bunlara göre sanatçı vatanına karşı olmalı. Sözüm ona 'ben gerillanın annesini oynamak istiyorum' dese alkışlarlar. Terör seviciliği yapsa, teröristlere destek olsa bunlar alkışlarlar. Ama bir sanatçı cumhurbaşkanının yanında, askerinin yanında milli bir duruş sergilediğinde ona hakaret ederler." dedi.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Arena'daki AK Parti Konak 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Dağ, heyecan ve coşkuyla geçen kongrelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye teveccühü gördüklerini belirtti.

Bunu anamuhalefet partisinin de gördüğünü aktaran Dağ, iktidarın karşısında muhalefet yapabilen bir parti olmadığını öne sürerek adeta tek kale maç yapar noktaya geldiklerini söyledi.

Geçen hafta Hatay'da kongreden sonra Oğulpınar'a gittiklerini, sanatçı ve sporcuların da elde ettikleri başarı için askerlere toplumun her kesimden destek verildiğini göstermek için oraya geldiğini aktaran Dağ, şöyle devam etti:

"O çıldırmış hali var ya, CHP'nin anketlerde yüzde 15'lere kadar geldiği noktayı gören ana muhalefet partisi genel başkanının o ruh hali, bu güzel manzarayı ne yazık ki daha kötü bir şekilde görmesine sebep oldu. Bunlara göre sanatçı vatanına karşı olmalı. Sözüm ona 'ben gerillanın annesini oynamak istiyorum' dese alkışlarlar. Terör seviciliği yapsa, teröristlere destek olsa bunlar alkışlarlar. Ama bir sanatçı cumhurbaşkanının yanında, askerinin yanında milli bir duruş sergilediğinde ona hakaret ederler. Açıkçası salı günü grup toplantısında yaşanan da tamamen buydu. Oraya gelenlerin hepsi AK Partili değildi ki. Yaptıkları bu milletin yanında bu desteği sonuna kadar vermekti."

AK Partili belediyeler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun belediye başkanları içinde ayrımcılık yaptığını savunan Dağ, İzmir'deki AK Partili 7 belediyenin ayrımcılığa uğradığını bildirdi.

İl Başkanının 7 belediyeyle ilgili dosya verdiğini, halen yanıt alamadıklarını belirten Dağ, "Kendi partisi içinde de böyle. Şahsi ilişkisinde sorun olan belediye başkanının ilçesine hizmet gitmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde AK Partili bir belediye başkanı olduğunda AK Partili, CHP'li, MHP'li, HDP'li ayrımı yapmayacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı da 2019'daki seçimler öncesi bütün Türkiye'de çalmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik ev bırakmayacaklarına işaret ederek, "Hep birlikte 2019'da bir destan yazacağız." dedi.

Divan başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın yaptığı kongrede Mehmet Sait Başdaş tek aday oldu.