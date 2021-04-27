AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Müstemleke zihniyetin utanç vesikalarından biri de 27 Nisan e-muhtırası"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milli irade karşısında konumlanan müstemleke zihniyetin utanç vesikalarından birinin de 27 Nisan e-Muhtırası olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milli irade karşısında konumlanan müstemleke zihniyetin utanç vesikalarından birinin de 27 Nisan e-Muhtırası olduğunu belirtti.

Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli irade karşısında konumlanan müstemleke zihniyetin utanç vesikalarından biri de 27 Nisan e-muhtırası idi. Vesayet değirmenine su taşıma arzusunda olanlar bilmelidir ki, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ihanet girişimlerini bertaraf etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun