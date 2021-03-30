AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Kovid-19 aşılamasında basın mensuplarına öncelik verilmesini istedi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Kovid-19 aşılamasında basın mensuplarına öncelik verilmesini istedi

Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Kovid-19 aşılamasında basın mensuplarına öncelik verilmesini istedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama uygulamasında, basın emekçilerine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama uygulamasında, basın emekçilerine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.

Dağ, parti genel merkezinde, Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Heyetin, yaşadıkları sorunları dile getirdiği kabulde, yerel medyaya sahip çıkacaklarını belirten Dağ, "Yerel medya demokrasinin sigortasıdır. 15 Temmuz'da darbeye karşı durmuştur. Yerli ve millidir. Onlara sahip çıkacağız." dedi.

Dağ, basın mensuplarının Kovid-19 aşısı olması yönündeki taleplere ilişkin, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Sel felaketinde, deprem felaketinde, savaşta ve hastalıkta muhabirler hep sahada çalıştı. Koronavirüs salgını yasaklarında bile çalıştılar. Bu sebeple basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda Sağlık Bakanlığıyla görüşme halinde olduklarını aktaran Dağ, "En kısa zamanda basın emekçilerine müjdeli haberi vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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