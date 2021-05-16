AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylemeyi normalleştirdi"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylemeyi normalleştirdi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylemeyi normalleştirdi'
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan söylemeyi normalleştirdiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan söylemeyi normalleştirdiğini ifade etti.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Kovid-19 salgını döneminde, partili belediyelerin 11 milyon 200 bin vatandaşa hizmet götürdüğüne ilişkin ifadelerini değerlendirdi.

"Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylemeyi normalleştirdi." ifadesini kullanan Dağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Siyasi rakipleri hakkında sürekli yalan söyleyen Kılıçdaroğlu kendi faaliyetleri ile ilgili de yalan yanlış bilgilerle tüm ülkeyi aldatmıştır. Özür dilemeli desek o erdemi dahi göstermez. CHP = yalan üretim merkezi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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