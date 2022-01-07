AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de üniversitelilerle buluştu

BALÇOVA, İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, öğrenci yurtları konusunda yaşanan yoğunluğun kısa sürede çözüldüğünü, artık "barınamıyoruz" diyen öğrencinin kalmadığını belirtti.

Dağ, İzmir'in Balçova ilçesine bağlı İnciraltı semtinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki Atatürk Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle akşam yemeği yedi.

Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, talepleri en kısa sürede yerine getirmeye gayret edeceklerini söyledi.

Öğrenci yurdunun tadilatla yeni görünüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağ, "Öğrencilerden de bu memnuniyeti aldık. Bunun için de ben, il müdürümüz, yurt müdürümüz ve ilgili bakanımıza İzmirliler adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti döneminde KYK yurtlarına büyük önem verildiğini dile getiren Dağ, "Bu sene başında öğrencilerin iki dönem gelmesiyle yurtlarda bir yoğunluk söz konusu olsa da bakanlığımız çok kısa sürede çözüm ortaya koydu ve şu anda yurtlarımız tam kapasite çalışma içinde. 'Barınamıyoruz' diyen öğrencileri Allah'a şükür görmüyoruz." diye konuştu.

Hamza Dağ, öğrencilere verilen burs ödemelerinin artırıldığını da hatırlatarak şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız geçen haftalarda öğrencilere verilen bursları da açıkladı. Lisans öğrencisine şu anda 850 lira burs veriliyor. Aynı zamanda günlük 13 lira yemek ücreti desteği var. Bunların hepsi üniversite öğrencilerine daha iyi ders çalışmaları için ve kendilerini daha rahat yetiştirmeleri için devlet olarak verilen katkılar. Bundan sonra da bütçe imkanları el verdiği müddetçe inşallah bu destekleri vermeye devam edeceğiz."

İzmir'de KYK yurtlarının sayılarını artıracaklarını anlatan Dağ, özellikle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ege Üniversitesi içerisinde yeni yurt projelerinin gündemde olduğu bilgisini verdi.

Dağ, yemek sonrası öğrencilerle masa tenisi oynadı.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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