AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ İzmir'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Dağ, Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ne konuk oldu. İlk olarak mahalledeki Şehit Ali Gülhan Polis Merkezini ziyaret etti.



Ziyarette polis merkezinde hazır olan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü Volkan Kaya'dan bilgi alan Dağ, polislerle sohbet etti.



Dağ, daha sonra polis merkezi çevresindeki kahvehanelerde mahallelilerle bir araya geldi ve Sancak Taksi Durağını ziyaret etti.