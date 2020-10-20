AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
20.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:20
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti.
Burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş