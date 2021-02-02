AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan "yeni anayasa" açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bütün siyasi partilerle açık ve şeffaf bir şekilde yeni anayasa süreci ortaya konulacak." dedi.

Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası "Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." dediğini anımsattı.

Mevcut anayasaya 1960 darbesinin ruhunun verildiğini, 80 darbecilerinin de bunun üzerine bir anayasa inşa ettiğini aktaran Dağ, o günden bugüne anayasanın 19 kez değişikliğe uğradığına değindi.

Bu anayasayla bir şekilde ülkede yönetimi devam ettirdiklerini anlatan Dağ, "Ama daha müreffeh, daha özgürlükçü, daha sivil ve daha demokratik ülke açısından tabii ki sivil iradenin siyaseti bilen, halkın içerisinden olan kişilerin ortaya koyacağı çerçeve bir anayasanın, bugünkü yöneticilere faydası olduğu gibi yarınlarda bu ülkeyi yöneteceklere de çokça faydası olur." diye konuştu.

Dağ, yeni anayasanın parlamento tarafından yapılması durumunda bu gururun ve şerefin şu anki Meclise ziyadesiyle yeteceğini vurgulayarak, "Onun için biz burada bir irade ortaya koyuyoruz. Zaten anayasayla ilgili iradeyi sadece bugün ortaya koymuş değiliz. 18 yıllık iktidarımız döneminde yaklaşık 20 yıllık partileşme sürecimizde hep yeni anayasanın gerekli olduğunu, yapılmasını gerektiğini ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin zaman zaman birtakım sıkıntılı süreçlerden geçtiğini aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"Özellikle 2013'ten bu yana hem Gezi olayları hem 17-25 Aralık, çukur hadiseleri, Suriye'de yaşanan hususlar ve 15 Temmuz gibi hususlar bizi bir mecburiyet olarak bazı olağanüstü dönemlerden geçmek zarureti ortaya koydu. Bu bir tercih değildi bir mecburiyetti. Dolayısıyla bu mecburiyetleri artık geride bıraktık, bizim bundan sonra hem hukukta hem ekonomide reform bunu ayrı bir çerçeveye koymak lazım, bir yandan da anayasa... Yani anayasa tabii ki milletvekillerinin kahir ekseriyetinin oy vermesi gereken, anayasaya göre mecburiyet olan bir husus. Bir tarafta da hukuk ve ekonomide reform boyutu var onun için bu tarzdaki bir kahir ekseriyet oranlarına gerek yok."

"Açık ve şeffaf bir şekilde"

Hamza Dağ, bir yandan hukuk ve ekonomideki reform sürecinin devam edeceğine, diğer taraftan da muhalefet partileriyle anayasa çalışmalarının işleyeceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bütün siyasi partilerle açık ve şeffaf bir şekilde yeni anayasa süreci ortaya konulacak. Nasıl bir metin, nasıl bir durum ortaya konulur burada bugüne kadar hem siyasi partilerin hem kamu kurum niteliğinde meslek kuruluşlarının hem STK'lerin ve öğretim üyelerinin çalıştığı birçok çalışma var. Bizim de yapmış olduğumuz çalışmalar var, diğer siyasi partilerin de mutlaka yapmış olduğu çalışmalar var. Bu çalışmalar üzerinden yeni bir anayasayı, bu kadar geniş hükümleri olan değil daha çerçeve bir anayasayı ortaya koymak hepimizin en önemli vazifelerinden biridir."

- "Daha demokratik"

Yapılması planlanan anayasa çalışmalarının kendilerine heyecan verdiğini belirten Dağ, şöyle devam etti:

"Böyle bir gündemi yaşıyor olmak, böyle bir gündemi ülkemizde tekrar ortaya koymak ve bu reform sürecini, bu yenilenme sürecini daha özgürlükçü, daha müreffeh bir ülke hayalini, daha demokratik bir ülke hayalini ortaya koymak Cumhurbaşkanımız tarafından bunun liderliğinin yapılıyor olması bize fazlasıyla heyecan veriyor, 83 milyon için heyecan veriyor, 83 milyonun temsilcileri olarak heyecan veriyor. İnşallah muhalefet partileri de bu atılan adıma, bu olumlu adıma hak ettiği şekilde karşılık verir. Burada yine topu taca atalım düsturuyla, bir şekilde zamanı geçirelim mantığıyla hareket etmeden bu noktada olumlu bir çerçeveye işi dönüştürürler ki bizde bu sayede ülkemize belki de tarihin en önemli hizmetini hep birlikte kazandırmış oluruz."

"Bir yol haritası ortaya koyacağız"

Hamza Dağ, çalışmaların önümüzdeki günlerde netleşeceğini, daha önceden de bu tarz çalışmaların yapıldığını hatırlatarak, "Mecliste her partinin milletvekili sayısının farklı olmasına rağmen, ki biz o zaman da birinci partiyiz bu zaman da birinci partiyiz. Her siyasi partiden eşit sayıda milletvekilini bu komisyonlarda değerlendirdik ve komisyonlar bu şekilde çalışsın dedik ama ne yazık ki ana muhalefet partisi burada özellikle bu süreci sabote edecek birçok şey koydu. Yine benzer tarzda bir uygulama söz konusu olabilir ama bunun netleşmesi önümüzdeki günlerde neticelenir. Şu anda kamuoyu bunu bir tartışacak, siyasi partiler bunu bir tartışacak onların ortaya koyacağı tabloya göre bizde bir yol haritası ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey