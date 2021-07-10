AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Tunç Soyer'e "HDP'ye destek verme" tepkisi Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Tunç Soyer'e "HDP'ye destek verme" tepkisi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Tunç Soyer'e 'HDP'ye destek verme' tepkisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li yöneticilerin İzmir'de HDP yöneticileriyle birlikte mitinge katıldığını belirterek, "PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen, Diyarbakır annelerine kayıtsız kalmış, bu vicdan yoksunu insanlara o...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li yöneticilerin İzmir'de HDP yöneticileriyle birlikte mitinge katıldığını belirterek, "PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen, Diyarbakır annelerine kayıtsız kalmış, bu vicdan yoksunu insanlara o meydanda destek vermek İzmirliler adına size yakışıyor mu acaba '" dedi.

Buca ilçesinde AK Parti Teşkilat Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Dağ, yaptığı konuşmada, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 2019'da kaybettikleri belediyeler başta olmak üzere bugüne kadar hizmet etme imkanı bulamadıkları belediyeleri de kazanacaklarını aktardı.

AK Parti'nin yaklaşık 20 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiğini dile getiren Dağ, "Birileri bugünlerde birtakım sufleler alarak bazı beklentilere girse de daha 20 yıllar iktidar olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı bu millete hizmet edecek." dedi.

Geçen haftalarda İzmir'de bazı ilçelerde şebeke suyundan kötü koku gelmesi ve gece saatlerinde şebeke suyu nedeniyle fenalaştıklarını iddia edenlerin hastanelere başvurmasıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in "Bir bardak suda koparılan fırtına" sözünü hatırlatan Dağ, bu açıklamalarla CHP'li yönetimin milleti görmemeye devam ettiğini dile getirdi.

İzmir'de trafik sorununun çok ciddi boyutlara ulaştığına vurgu yapan Dağ, "Bu iş öyle kolay değil. Dertlenmek lazım. Sürekli '-cek -cak'larla, hayal satmalarla, uluslararası bazı operasyonlarla netice alamazsınız. Millete hizmet ettikçe netice alırsınız." dedi.

Diyarbakır annesiyle sohbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinden bir gün önce kente gittiğini ve programa eşlik ettiğini belirten Dağ, program kapsamında Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Teröre karşı tarihi bir misyon üstlenen annelerle bir araya geldiklerini, Diyarbakır annelerinden birinin de kendisinin büyüdüğü Kütahya'nın Simav ilçesinden olduğunu aktaran Dağ, onunla arasında geçen diyaloğu duygulanarak, şöyle anlattı:

"Hatice annemiz. Kızı Dicle Üniversitesinde 2. sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırılmış. Hatice annemiz Yemişli köyünden. Simav merkezle arası 15 kilometre. Bana dedi ki 'Ben hayatımda Simav'a gitmedim. Ama ben kızım için, kızımın bir saç teli için kilometrelerce öteye, Diyarbakır'a geldim. Deseler ki Diyarbakır'ın tamamını sana vereceğiz. Kızımın bir teline değişmem.'

Ey HDP; Sizde vicdan var mı ' HDP genel başkanları, Mithat Sancar'ı, Pervin Buldan'ı, siz ana baba değil misiniz ' Sizde vicdan var mı ' Sizde vicdan olsa oradaki insanların derdine çare bulalım diye yol izlersiniz."

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li yöneticilerin 8 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen mitingde HDP yöneticileriyle bir araya gelmesini eleştiren Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey CHP, daha dün İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda HDP ile beraber miting yapmak size yakışıyor mu ' Büyükşehir belediye başkanı, il başkanı ve diğer yetkililer, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen, Diyarbakır annelerine kayıtsız kalmış, bu vicdan yoksunu insanlara o meydanda mitinge destek vermek İzmirliler adına size yakışıyor mu acaba' Bizim mücadelemiz devam edecek, ne yaparsanız yapın. Biz eser siyasetiyle yolumuza devam edeceğiz."

Buca'da bulunan cezaevini sorununu çözmenin AK Parti'ye nasip olduğunu söyleyen Dağ, ilçede yapılacak acil durum hastanesinin de eylül ayında açılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Buca Teşkilat Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Tunç Soyer'e "HDP'ye destek verme" tepkisi Açıklaması - Haberler
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