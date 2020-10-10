AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye Azerbaycan tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Uluslararası aktörler ne demişlerse onların sözcülüğünü yapıyorlar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Uluslararası aktörler ne demişlerse onların sözcülüğünü yapıyorlar. Şöyle bir iddia var. Basında da yer aldı. Ermenistan Yukarı Karabağ'a PKK/PYD üyelerini götürdü. Bununla ilgili CHP'den bir tane açıklama duymadık." dedi.

Dağ, Buca'da bir düğün salonunun bahçesinde gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, ülkenin ve bölgenin kritik bir süreçten geçtiğini söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinde değişik sorunlar yaşandığına dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

"Sadece bizim bölgemizi ilgilendiren bir konu yaşamıyoruz. Bugün Güney Amerika'daki bir konu, Uzak Asya'daki bir konu, büyük devletlerin büyüklüğünü göstermek için yaptıkları bir hamle değil. Bugün Libya, Suriye, son bir aydır Azerbaycan Dağlık Karabağ bütün bunlara baktığınızda, aslında kendine 'Biz dünyanın süper gücüyüz, hegemonyasıyız, jandarmasıyız.' diyenlerin bu bölgelerde ortaya çıkardıkları güç üzerinden bir devşirme söz konusu."

Hamza Dağ, Suriye ve Libya'da kritik bir sürecin yürütüldüğünü belirterek, bölgede Türkiye olmadan bir oyun kurulmasının mümkün olmayacağının ortaya çıktığını ifade etti.

Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir aydır Azerbaycan'da süreç yaşanıyor. Şimdi Suriye konusunda bizi suçlayanlar, 'Suriye'de savaşı AK Parti başlattı, Tayyip Erdoğan başlattı.' diyecek kadar ileri gidenler, Libya'da bizi eleştirenler bugün Azerbaycan noktasında yaşananlarla ilgili ne yapıyorlar? Yine uluslararası arenadaki aktörlerin, yani Macron'nun, Joe Biden'ın sözcülüğünü yapıyorlar. Ne dedi CHP dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı, yani bugün belki iktidarda onlar olsalar dışişleri bakanlığı yapabilecek durumdaki bir kişi diyor ki 'Karabağ'a Türkiye silah yardımı yapıyor.' Sanki Azerbaycan afedersiniz ama bir terör örgütü. Orası bir devlet değil mi? Saklamıyoruz zaten."

Konuyla ilgili kamuoyunda spekülasyonlar yapıldığını dile getiren Dağ, "(Türkiye bölgeye cihatçıları gönderdi.) diye bir yalan söylüyorlar. Uluslararası aktörler ne demişlerse onların sözcülüğünü yapıyorlar. Şöyle bir iddia var. Basında da yer aldı. Ermenistan Yukarı Karabağ'a PKK/PYD üyelerini götürdü. Bununla ilgili CHP'den bir tane açıklama duymadık." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de İzmir'de altyapı ve ulaşımın yetersiz olduğunu, yağan ilk yağmurda kentin perişan olduğunu söyledi.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de İzmir'in en ilkel problemlerle yaşadığını belirterek, "Çöpler dağlara derelere atılıyor. Körfeze birçok noktadan kanalizasyon veriyorlar. 1 metre bile yağmur suyu hatları yok. Bunlar bugüne kadar yapılabilirdi." dedi.

Kongreye, milletvekilleri Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Ahmet Tan, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ile eski ve yeni ilçe başkanları katıldı.

Tek adayla girilen seçimde Hakan Kalfaoğlu başkanlığa seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal