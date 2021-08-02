AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan, Azra Gülendam Haytaoğlu paylaşımı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan, Azra Gülendam Haytaoğlu paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan, Azra Gülendam Haytaoğlu paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin sorumlusunun cezasız kalmayacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin sorumlusunun cezasız kalmayacağını bildirdi.

Dağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İçimiz yanıyor. Çok üzgünüz. Bu vahşetin sorumlusu cezasız kalmayacaktır. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

Bakan Pakdemirli, tahliyelerde yaşanan en büyük zorluğu paylaştı: Vatandaşları zorla ikna ediyoruz
Bakan Pakdemirli, tahliyelerde yaşanan en büyük zorluğu paylaştı: Vatandaşları zorla ikna ediyoruz
Ian Dallas olarak tanınan mutasavvıf Abdülkadir es-Sufi hayatını kaybetti
Ian Dallas olarak tanınan mutasavvıf Abdülkadir es-Sufi hayatını kaybetti
Gazetecilik öğrencisi Azra'dan günlerdir haber alamayan ailesinin yardım çığlığı yürekleri dağladı
Gazetecilik öğrencisi Azra'dan günlerdir haber alamayan ailesinin yardım çığlığı yürekleri dağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Süleyman Soylu Ömer Halisdemir
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Demet Akalın Çağatay Akman
Spor Muslera Can Bartu Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan, Azra Gülendam Haytaoğlu paylaşımı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:00:26. #1.14#

title