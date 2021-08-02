AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan, Azra Gülendam Haytaoğlu paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin sorumlusunun cezasız kalmayacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin sorumlusunun cezasız kalmayacağını bildirdi.

Dağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İçimiz yanıyor. Çok üzgünüz. Bu vahşetin sorumlusu cezasız kalmayacaktır. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe