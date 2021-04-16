AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan "128 milyar dolar" iddialarına cevap Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan "128 milyar dolar" iddialarına cevap Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan '128 milyar dolar' iddialarına cevap Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Muhalefet, ajansları vasıtasıyla 7/24 yalan ve iftira üretmekten başka bir şey yapmıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Muhalefet, ajansları vasıtasıyla 7/24 yalan ve iftira üretmekten başka bir şey yapmıyor. '128 milyar dolar' meselesi de bunlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Dağ, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "128 milyar dolar tutarındaki rezervin eridiği" iddialarına ilişkin açıklamasını paylaştı.

Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Muhalefet, ajansları vasıtasıyla 7/24 yalan ve iftira üretmekten başka bir şey yapmıyor. '128 milyar dolar' meselesi de bunlardan biridir. Merkez Bankası Başkanımız gereken açıklamayı yapmıştır. Konunun temel ekonomik süreçlerin tatbikinden gayrı bir yönü yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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