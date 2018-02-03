AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'na ilişkin "Birtakım sözlerle kendi koltuklarını korumaktan başka hedefleri yok. Belediye başkanının niyeti de bu genel başkanın niyeti de 'Taş üstüne taş koyayım, millete hizmet edeyim' değil kendi koltuğumu, makamımı nasıl muhafaza ederimden başka bir şey yok maalesef." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, partisinin Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Osmaniye Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, teşkilatlarındaki kongre sürecinin devam ettiğini söyledi.

Anamuhalefet partisi CHP'nin de kongrelerinin sürdüğünü aktaran Dağ, "Bu kongrelere giderken, 'adalet ve cesaret' diye bir slogan belirlemişler. Bugün yapılacak kongre öncesi CHP Genel Başkanı, 'AK Parti'yi göndereceğiz' diye demeç vermiş, Osmaniye'den şunu söylemek lazım, sen CHP'yi HDP'ye doğru götürdün zaten. CHP'yi HDP'ye gönderdin. CHP'ye yakın bir köşe yazarı, 'CHP kongresinde Atatürk ile Selahattin Demirtaş aday gösterilse Demirtaş kazanır' diye yazmış. Siz, bizi hiçbir yere götüremezsiniz. Biz gideceğimiz yeri kendimiz belirleriz." diye konuştu.

Dağ, AK Parti olarak CHP'yi rakip olarak görmediklerini, sadece ülke için üzüldüklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Ben İzmir milletvekiliyim. İzmir'de CHP'li bir büyükşehir belediye başkanı var. Açıkçası şu mantaliteyi anlamıyorum. Ülkeye hizmet etmeden, bölgeye ve kentine hizmet etmeden, sadece demokrasiyle, reklamla, birtakım hususları ön plana çıkarmayı sadece ama sadece CHP'de görebilirsiniz. Şu an kongrede yapmaya çalıştıkları da aynı şey. Birtakım sözlerle kendi koltuklarını korumaktan başka hedefleri yok. Belediye başkanının niyeti de bu genel başkanın niyeti de 'Taş üstüne taş koyayım, millete hizmet edeyim' değil kendi koltuğumu, makamımı nasıl muhafaza ederimden başka bir şey yok maalesef."

"AK Parti'yi yıkmak için onlarca hamle yapıldı"

AK Parti'yi yıkmak için onlarca hamle yapıldığını ancak hepsinin boşa çıktığını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"2004 yılından bu yana en az 10 kez partiyi yıkmak için hamle yaptılar. 2008'de parti kapatma davası, 2013 Gezi olayları, 15/25 Aralık ve 6-7 Ekim olayları ve en son 15 Temmuz darbe girişimi. Bütün bu hadiselere rağmen biz yıkılmadık, yorulmadık. Bu 16 senede yorulanlar oldu. Onlar zamanı geldiğinde kenara çekilir ve 'Dinlenip tekrar davaya katılayım' der. Bu parti, bizim evladımız gibi oldu. Bir çoğunuzun 16 yaşında evladı hatta torunu var. Baktığınızda, evladınız ve torunlarınıza ayırdığınız vakitten daha çoğunu bu partiye ve onun büyümesine ayırdınız. Biliyoruz ki bu partinin kaderi ülkenin kaderidir. Bu coğrafyanın kaderi, mazlum ve mağdur milletlerin kaderidir. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz."