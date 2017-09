AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, "Hükümetten bir kuruş destek almadım, hep engellemelerle karşılaştım" sözlerine ilişkin, "Hükümetimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılında belirlediği 9 alana 2012'de kentsel dönüşüm izni vermiştir. Buna rağmen aradan geçen 5 senede herhangi bir proje hayata geçirilmemiştir." ifadelerini kullandı.



Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Aziz Kocaoğlu'nun geçen hafta Selçuk ilçesinde İZBAN hattı açılış törenindeki gösterdiği tepkinin nedeninin daha iyi anlaşılmaya başlandığını belirtti.



Kocaoğlu'nun, beceriksizlikler sonrası üst üste gelen sorunlar karşısında kendisinin bile inanmadığı yalanları art arda söyleyerek önce kendini sonra da İzmirlileri inandırma derdinde olduğunu savunan ifade eden Dağ, şunları kaydetti:



"Korkarım ki bu durum giderek artacak ve hastalığın son aşaması olan kendi söylediği yalana kendisi inanır hale gelecektir. Sayın Kocaoğlu'na tavsiyem önce uzman bir hekime görünmesi daha sonrasında da İsviçre'de aldığı 'En İyi İşbirliği' ödülünü, İZBAN simülasyonunu, çevre yollarının haritasını ve Konak Tünelinin maketini masasına koyup tedavisi için çaba sarf etmesidir. İzmirli mitomani hastasını teşhis edecek kadar zekidir, kimse İzmirlinin aklıyla alay etmeye kalkmasın."



İzmirlilerin zarar görmemesi için her türlü fedakarlığı ve özveriyi göstererek yereldeki siyasi çekişmeleri hep ikinci plana attıklarını vurgulayan Dağ, algı oluşturma çabasıyla başarısızlığın üstünün örtülemeyeceğini bildirdi.



Kocaoğlu'nun bir an önce hükümet tarafından verilen onayların gereğini yaparak İzmir'in kentsel dönüşüm problemini çözmek için çalışmaya başlaması gerektiğine işaret eden Dağ, "Belediyenin hiçbir çalışmasının onaylanmadığı, belediyenin hiçbir projesine imza atılmadığı da doğru değildir. Hükümetimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılında belirlediği 9 alana 2012'de kentsel dönüşüm izni vermiştir. Buna rağmen aradan geçen 5 senede herhangi bir proje hayata geçirilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.