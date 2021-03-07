AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da bir kadının darbedilmesini kınadı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Canik ilçesinde bir kadının 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından darbedilmesiyle ilgili konunun takipçisi olacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Canik ilçesinde bir kadının 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından darbedilmesiyle ilgili konunun takipçisi olacağını bildirdi.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da meydana gelen ve kadına yönelik şiddetin en aşağılık örneklerinden biri olan olayın yüreklerini yaktığını, vicdanları yaraladığını belirtti.

Kendilerini derin bir üzüntüye sevk eden olayla ilgili adli ve hukuki sürecin hızla başlatıldığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bu elim hadisenin şehrimizde yaşanmış olması ayrı bir üzüntü kaynağı olsa da ülkemizin herhangi bir yerinden gelen benzer acı olaylar da aynı şekilde içimizi kanatmaktadır. Minicik evladının gözü önünde vahşi bir saldırıya uğrayan annenin sağlık durumunun iyi olması tek tesellimizdir. Kadına yönelik her türlü şiddeti, insan onuruyla bağdaşmayan tüm muameleleri reddediyoruz. Yaşanan vahşi olayı tüm kalbimle kınıyorum. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutulan şiddet mağduru kardeşimize Allah'tan acil şifalar dilerken, ailesine geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum."

Failin en ağır cezayı alması için davanın yakından takipçisi olacağını vurgulayan Karaaslan, "Anneye ve çocuğumuza gereken psikososyal destek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından sağlanmaktadır. Şiddet vakalarına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Söz konusu şiddet olayıyla ilgili süreç devletimizin kurumları ve Samsun Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir, bizler de bu sürecin her aşamasında ailemizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek