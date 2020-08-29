AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan İlkadım İlçe Kongresi'ne katıldı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan İlkadım İlçe Kongresi'ne katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da partisinin İlkadım İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan İlkadım İlçe Kongresi'ne katıldı
29.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da partisinin İlkadım İlçe Kongresi'ne katıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İlkadım 5. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Karaaslan, İlkadım'ın adından aldığı ilhamla ilk adımların atıldığı ve büyük başlangıçların yapıldığı bir yer olduğunu dile getirdi.

İlkadım teşkilatının siyaseti masada değil sahada yaptığını dile getiren Karaaslan, "İlkadım mahallededir, sokaktadır, vatandaşın yanı başındadır. AK Parti İlkadım teşkilatı, derdi olanın vatandaşın derdini ilk anlattığı dostudur. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla vatandaşımızın derdine derman olmaya bizler aday olduk. Özel günlerden geçiyoruz, muharrem ayını idrak ediyoruz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yarın kutlayacağız ve Türkiye gündeminde çok önemli gelişmeler var. Bu vesileyle Giresun'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Karaaslan şöyle devam etti:

"İlkadım sadece ilçenin ismi değildir, aynı zamanda buraya verilen misyonun, görevin ve buraya biçilen elbisenin de tanımı. Dolayısıyla İlkadım'ın ilk ve öncü olma gibi bir rolü var. İlkadım'ın öncü rolünün sahaya yansıyacağı çok yeni kadrolarla birlikte, hep beraber, omuz omuza Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşı olduğumuz bilinciyle, onunla birlikte geleceğin Türkiye'sinin inşa edildiği kadroların içinde bulunduğumuz bilinçle, Türkiye'nin kaderi ile AK Parti'nin kaderinin bir olduğu bu günlerde, yeni, güçlü, büyük Türkiye'nin inşasında 'ben de varım' diyenlerden biri olduğumuzun bilinciyle İlkadım 5'inci Olağan Kongremizin hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kongreye, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin ile partililer katıldı.

Öte yandan, AK Parti Atakum İlçe Başkanlığını ziyaret ederek yeniden seçilen İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ve yönetim kuruluyla bir araya gelen Karaaslan, İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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