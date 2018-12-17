AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Çin'de

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Uluslararası İş birliği Bakanı Song Tao ile görüştü.

Çin temasları kapsamında başkent Pekin'de bulunan Yılmaz, kentin Haidien bölgesinde bulunan ÇKP Uluslararası Departmanında ÇKP Uluslararası İş Birliği Bakanı Song ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede AK Parti ve ÇKP arasında yakın iş birliği yapılması ile ikili ilişkiler ve küresel ekonomik durum ele alındı.

Song ile görüşmesi öncesi Çinli iş adamlarıyla bir araya gelen Yılmaz, yarın da ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Yang Cieçı ile görüşecek.

Kaynak: AA