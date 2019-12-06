AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nevşehir'e geliyor
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nevşehir'e geliyor

AK Parti İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan İç Anadolu Dış İlişkiler Bölge toplantısına katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz geliyor.

06.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:32
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nevşehir'e geliyor

İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan Dış İlişkiler Bölge toplantısına katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı geliyor.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan İç Anadolu İl Dış İlişkiler Bölge toplantısına katılmak üzere 'e geliyor. 7 Aralık Cumartesi günü Uçhisar'da Kapadokya Lodge Otel'de başlayacak olan toplantıya katılacak olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz daha sonra ise Nevşehir Valiliğini, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni, Nevşehir Belediyesi'ni ve son olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz akşam ise Ankara'ya hareket edecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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