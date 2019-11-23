AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıklaması

23.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu huzur, güven ortamında altyapıları da hazırlanmış, çalışılmış projelerin Bingölümüze çok daha fazla yatırım çekmesini bekliyoruz. Artık uygun bir yatırım ortamımız var. Birlik ve beraberlik var. Hedeflerimiz, projelerimiz belli." dedi.

Yılmaz, Bingöl Valiliğince İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen "Kentpark Projesi" ve "Hesarek Kayak Merkezi Master Planı" tanıtım toplantısına katıldı.

Cevdet Yılmaz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kentpark Projesi'nin termal kaynağa dayalı sağlık turizmi açısından çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Özel idare kanalıyla yapılan araştırmalar sonucunda yeni termal kaynakların tespit edildiğini dile getiren Yılmaz, "O kaynakları boru hattıyla şehir merkezine yakın bir noktaya taşımıştık ve şu anda altyapımız hazır durumda. Yine yap-işlet-devret modeliyle bu projenin yapılması konusunda merkezi idareden de gerekli izinler alınmıştı." diye konuştu.

Geçen süre içinde proje için yeni çalışmalar yapılması ihtiyacının doğduğunu belirten Yılmaz, özellikle yaşlı bakımı ve rehabilitasyon gibi boyutları da dikkate alan yeni bir projenin tekrar ele alındığını ifade etti. Yılmaz, "Bingöl'ün turizmine seviye atlatacak bir proje ve ciddi anlamda sağlık turizmini de Bingöl'e kazandıracak bir proje. Ticari hale getirebilecek şekilde bu çalışmaların detaylandırılacağını söyleyebiliriz." dedi.

Hesarek Kayak Merkezi ile ilgili de birtakım çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Yılmaz, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi kanalıyla 30 yıllık bir plan yapıldığını belirtti.

Daha önce kayak merkezi için bazı altyapı yatırımlarının gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de birçok kayak merkezinde olmayan bir planlamayı Bingöl için gerçekleştirdik. DAP Bölge Kalkınma İdaresi kanalıyla, uluslararası danışmalık almak suretiyle 30 yıllık bir plan gerçekleştirildi. Nerede, nasıl yeni pistler geliştirilir, nerede konaklama alanları olmalı, diğer faaliyetler nasıl planlanabilir? Bütün bu konularda çok detaylı bir çalışma yapıldı ve bu çalışma da etaplandırıldı. Birinci etabı daha ticari hale getirecek, daha detaylı hale getirebilecek ilave bir çalışma talep edildi. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bunların gerçekleştiğini görürüz."

Her iki projenin birbirini destekleyeceğini söyleyen Yılmaz, yerli ve yabancı yatırımcılar bularak bu projeleri hayata geçirmeyi istediklerini ifade etti.

"Artık uygun bir yatırım ortamımız var"

Yılmaz, Bingöl'de, tarım, hayvancılık ve tekstilde ciddi atılımların söz konusu olduğunu, turizm alanında hayata geçirecekleri bu çalışmalarla da kentin kalkınma sürecinin devam edeceğini belirtti.

"Huzurun, güvenin olmadığı bir yerde özel sektörün gelip yatırım yapması mümkün değil." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, bu huzur, güven ortamında altyapıları da hazırlanmış, çalışılmış projelerin Bingölümüze çok daha fazla yatırım çekmesini bekliyoruz. Artık uygun bir yatırım ortamımız var. Birlik ve beraberlik var. Hedeflerimiz, projelerimiz belli. Hep birlikte artık bu projelerin arkasında duracağız."

Doğru hedef koyan, bunları projelendiren, kamu ve sivil toplum olarak birlik içinde olan kentlerin kalkınmayı başardıklarına işaret eden Yılmaz, "Bingöl çok şükür birlik ve beraberlik ruhunu yakalamış durumda. Yerel yönetimiyle, merkezi idaresiyle, siyasi temsilcileriyle, kamu kurumlarıyla hep birlikte bu kalkınma hedeflerinin arkasında duruyoruz. İnşallah Bingölümüzü daha iyi bir noktaya taşıyacağız." dedi.

Kaynak: AA