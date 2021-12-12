AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu (2)

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yerel yönetimleri kazandıkları takdirde elektriği bütün çiftçilere bedava vereceklerini vadetmesine ilişkin, "Bakın İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de birçok yerde belediyeler sizde. O zaman Şanlıurfa için vadettiğiniz bu uygulamayı neden hemen hayata geçirmiyorsunuz? İşte bu siyasete kimsenin güvenmesi mümkün değil." dedi.

Çelik, AK Parti Adana Gençlik Kolları tarafından Köprülü Kültür Park'ta düzenlenen "Mahalle bizim gençlik bizim" adlı etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) seçtiği astronot adayları arasında Adana doğumlu Deniz Burnham'ın olduğu yönünde çıkan haberler i anımsatan Çelik, "Dolayısıyla şanımız yürüyor yani, uzayda da yürüyor." diye konuştu.

Son zamanlarda siyasi gelişmelerin suni bir tansiyon yüksekliğiyle idare edilmeye çalışıldığını belirterek, Çelik, "Uzun zamandır Türkiye'deki siyasetin, siyasi hayatın en büyük partisi olarak Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetiminde yürüdüğümüz bu yolda pek çok krizle ve sorunla karşılaştık. Hepsini çözebilecek bir deneyime sahip olduğumuzu, Türkiye'nin, bölgenin, dünyanın meselelerini, bu meselelerin farkında olarak yürütebilecek kadrolara, kabiliyetlere, politikalara sahip olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Çelik, siyaset tarihine bakıldığında geçmişte iktidarda olan partilerin yıllar içerisinde zayıflamaya başladığını, muhalefette olan partilerin ise güçlenmeye başladığını sadece Türkiye'de AK Parti iktidarları döneminde AK Parti iktidardayken de büyümeye başladığını, CHP'nin muhalefetteyken de küçülmeye devam ettiğini dile getirdi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Aslında bu, iktidarla ilgili ya da genel olarak muhalefetle ilgili ya da siyasetle ilgili bir programınızın olup olmadığı, insan odaklı, vatandaş odaklı, millet odaklı, halk odaklı bir siyaset yapıp yapamadığınızla ilgilidir. AK Parti, öteden beri siyasetini, insan odaklı, vatandaş odaklı, halk odaklı olarak kurmuş bir siyasi hareketin adıdır. Cumhurbaşkanımız 'AK Parti bir dünya markası olacak' dediğinde, o sözün söylendiği zamanlarda çoğu kimse bunu anlamlandıramamıştı. Ama şimdi dünyanın birçok yerinde AK Parti'yi örnek alan çeşitli parti modelleri kuruluyor veyahut da 'siyaset nasıl yapılır, toplumla ilişki nasıl kurulur, siyaset nasıl inşa edilir' diye AK Parti modelinin incelenmesi için genel merkezimizde bir sürü misafirlerimiz oluyor."

Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada önemli dönüm noktalardan biri olduğuna işaret etti.

Salgında ekonomisi, savunma sanayindeki kapasitesi Türkiye'den daha büyük olan ülkelerin bir kısmının bile öylesine büyük bir kriz karşısında yeterince insan odaklı siyaset üretemediğini, insan odaklı bir direnç üretemediğini gördüklerini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Şehir hastaneleri, sağlık personelimizin müthiş fedakarlığı, pandemi döneminde vatandaşımıza ulaşmak için polisimizin, jandarmamızın, gönüllülerimizin, Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatlarımızın, Adana'daki teşkilatımızın gayretleri aslında insan odaklı bir direnci büyük krizler karşısında nasıl üretebildiğimizi gördü. Birçok alanda Türkiye'nin çeşitli alanlardaki gelişimini sağlayacak önemli işlere pandemi döneminde bile imza atılmaya devam edildi. Cumhurbaşkanımız hastanelerin açılışından, yepyeni açılışlara kadar birçok hizmete pandemi döneminde bile imza attı. Bu süre içinde Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması, sınırımızda kurulmak istenen terör devletine müsaade edilmemesi, aynı şekilde Azerbaycan'daki kardeşlerimizin Karabağ'ın işgalinin sona erdirilmesi için verdiği mücadeleye katkıda bulunulması gibi aslında dünya tarihine geçecek, siyaset tarihine geçecek destansı işlere de imza atıldı. Bütün bunlar millet odaklı siyaset olan, millet odaklı siyasetin, insan odaklı siyasetin getirileri olarak önümüze geldi. Bunun karşısında ise karşımızdaki muhalefetin hiçbir siyasi programının olmadığını Türkiye'yi yönetmekle ilgili siyaset inşa etmekle ilgili vatandaş odaklı bir siyasetin bilincini inşa etmekle ilgili hiçbir hazırlığının olmadığı görüldü."

CHP'nin tezkereye hayır oyu vermesi

Çelik, muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ile AK Parti ve Cumhur İttifakı karşıtlığı üzerinden ilerlemeye çalıştığını belirtti.

Çelik, şöyle devam etti:

"Bütün bunları yaparken yaparken bakıyorsunuz çoğu kez Tayyip Erdoğan karşıtlığını aslında milli irade karşıtlığına dönüştürüyorlar. Vatandaşımızın oyuyla seçilmiş büyük bir meşruiyetle görev yapan, dirayetle ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanımıza karşı gayrimeşru bir alanda durarak bir yıkım siyaset üretmeye çalışıyorlar. Peki bu yıkım siyasetini yürütürken altına koydukları ne? Örneğin sınırımızda bir terör devleti kurulmasın diye Irak'ta, Suriye'de güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlara bir tezkere gerektiği zaman bu operasyonların devamı için bu operasyonlara karşı çıkıyorlar. Bu tezkereye 'evet' demiyorlar. Bunu da yüksek sesle söylüyorlar. Ondan sonra da tutup terörle mücadele için Kandil'i yıkmaktan bahsediyorlar. Terörle mücadeleye destek vermeyen, terörle mücadelenin güçlenmesi için ortaya çıkan tezkereye destek vermeyenlerin bu tavrın yanına Kandil'i yıkmaktan bahsetmeyi koyması başlı başına ömür boyu üzerlerine, yapışacak bir çelişkidir. Eğer o tezkereler olmasaydı, o operasyonlar olmasaydı sınırımızda bir takım terör devletçikleri, fiili yapılanmalar ortaya çıkacaktır."

CHP'nin elektrik vaadi

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceklerini vadedettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bakın İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de birçok yerde belediyeler sizde. O zaman bu uygulamayı, bu vadettiğiniz Şanlıurfa için vadettiğiniz bu uygulamayı neden hemen hayata geçirmiyorsunuz? ya da bu uygulamayı önce hayata geçirip, daha sonra gidip Şanlıurfa'ya niye vaat etmiyorsunuz? İşte bu siyasete kimsenin güvenmesi mümkün değil. Bu, gerçek olmayan, hiçbir sahiciliği olmayan, hiçbir hakikat kırıntısı barındırmayan bir siyaset. Örneğin böyle bir uygulama yapsalardı şu anki kendilerinde olan büyük şehirlerde ondan sonra Şanlıurfa'da bunu vaat etselerdi, bir tutarlılık olurdu. ya da Şanlıurfa'da bunu vaat ettikten sonra bunu hemen İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da diğer belediyelerin olduğu yerlerde hayata geçirselerdi bir tutarlılık olurdu. Ama bunu yapmıyorlar. O zaman Şanlıurfalı kardeşlerimize ve bütün Türkiye'ye doğru olmayan bir şey söylemiş oluyorsunuz. Sözünüzle uygulamanız arasındaki ağır çelişkinin giderilmesi mümkün olmuyor."

Çelik, bunların üst üste konulduğunda ülkenin geleceği için, ülkenin yönetilmesi için, gençlerin gelecek hayallerinin hayata geçmesi için ortaya koyulan bir siyaset, düşünülen bir vizyon olmadığının görüldüğünü belirtti.

"Sık sık sizlere hitap eden videolar yayınlıyorlar." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Sizlere hitap eden videolarda vadettikleri şey Cumhurbaşkanımızın yönetiminde yıllar önce hayata geçmiş şeydir. Bugün dünyadaki en önemli gençlik siyasetlerinden bir tanesini bütün kapasitesiyle iktidarlarımız döneminde ortaya koyduk ve koymaya da devam ediyoruz. Türkiye, AK Parti'nin iktidara geldiği yıllardaki Türkiye değil. Türkiye bugün kapasitesiyle, dünyanın çeşitli yerlerindeki varlığıyla, çok boyutlu dış politikasıyla, içerde hayata geçirdiği projelerle, Türkiye'nin altyapısıyla ilgili olarak bitirdiği büyük projelerle müthiş bir gelişim kaydetti ve bu gelişimin üzerine yeni başarıların koyulması için de önümüzdeki zaman diliminde çok daha iyi siyasetlerin, çok daha iyi projelerin hayata geçeceğine hiçbir kuşku yok."

"AK Parti açısından milli irade ve meşruiyet bir kırmızı çizgidir"

Çelik, muhalefetin son bütçe görüşmelerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığından başka bir şey vaat etmediğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir saldırı gerçekleştirirken de maalesef Avrupa'daki aşırı sağcıların, faşistlerin kullandığı dili kullandığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"AK Parti açısından milli irade ve meşruiyet bir kırmızı çizgidir. Milli iradeye ve milli iradenin meşruiyetine yapılan bu saldırıların hiçbirine geçit vermeyiz. Hiçbirine müsaade etmeyiz. Şimdiye kadar nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da mücadele ederiz. Dün demokrasiye karşı başka kavramları kullanarak vesayet üretmeye çalışanların bugün daha kurnaz, daha hilekar bir biçimde demokrasiden bahsederek başka türlü bir vesayet üretmeye çalıştığını, demokrasinin içeriğini çalarak demokrasi söylemiyle başka türlü bir vesayet üretmeye çalıştığını böylece millete ait olan gerçek demokrasiyi, gerçek demokratik iradeyi, başka türlü gasp etmeye çalıştığını da görüyoruz. Bu millet cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıkmak için çok büyük bedeller ödedi. Bir başbakanı, bakanlarımızı şehit verdik. Dolayısıyla demokrasinin sadece söylemine değil, onun içeriğine dair de bu ödenen büyük bedeller AK Parti döneminde de devam etti. Büyük bir gayretle, disiplinle, büyük bir mücadeleyle bugünlere geldik. Ha birisi çıkıyor sahiden demokrasimizin güçlenmesi için bir katkı veriyorsa tabii ki buna teşekkür edilir. Başka bir şey söylenmez. Ama daha kurnaz, daha hilekar bir biçimde demokrasimizi çalmak için yeni oyunlar üretiyorlarsa da biz bunları görecek tecrübeye, kabiliyete ve bütün bunlarla mücadele edecek güce sahibiz. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da ülkemizin daha parlak bir geleceğe sahip olması için hep beraber çalışmaya, mücadele etmeye, bu yolu yürümeye devam edeceğiz."

Çelik, programda, gençlerin gitar eşliğinde söylediği "Mihriban" şarkısına eşlik etti.

Çelik'in konuşmasının ardından, program basına kapalı devam etti.