AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Biz Afrin'e girdik, terörü bitirdik ve sapasağlam da çıktık. Bayrağımızı, sancağımızı Afrin'e diktik. Afrin'den sonra yapılacaksa Münbiç'te de olacağız, Elbab'da, Cerablus'ta olduğumuz gibi. İnşallah ülkemizin üzerindeki bu terör örgütlerinin oyunlarını bir bir bozacağız." dedi.

Çalık, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, çocuklara hediyeler verdi.

Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Çalık, önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, "2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için en önemli virajımız 2019'daki seçimlerimiz. 2019'daki seçimleri Allah'ın izni ile ve sizlerin çalışmaları, milletimizin duası ve oylarıyla alacağız." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i teröristlerden temizlediğine işaret eden Çalık, şunları söyledi:

"Afrin'de yaşadığımız süreç tarihin bize zaferler yaşattığı bir dönem oldu. Binlerce kere şükürler olsun. 'Biz Afrin'e yola çıkıyoruz.' dediğimizde Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız bu talimatı verdiğinde, komutanlar, askerler, Genelkurmay Başkanımızın takibi ile oraya gittiklerinde 'Siz Afrin'e giremezsiniz, siz Afrin'den çıkamazsınız' dediler. Allah'a hamdolsun. Biz Afrin'e girdik. Terörü bitirdik ve sapasağlam da çıktık. Bayrağımızı, sancağımızı Afrin'e diktik. Afrin'den sonra yapılacaksa, Münbiç'te de olacağız, Elbab'da, Cerablus'ta olduğumuz gibi. İnşallah ülkemizin üzerindeki bu terör örgütlerinin oyunlarını bir bir bozacağız. Onlar biliyoruz ki maşa, onların uluslararası güçlerle var olan bağlantılarını da yüce Rabbim yerle yeksan etsin. Bizler de bu çalışmalarımızı, operasyonlarımızı devam ettireceğiz. İnşallah terörle mücadelemizi devam ettirirken, bugün 21 Mart Nevruz Bayramı'mızın başladığı, baharın müjdelendiği gün. Güzel bir Türkiye'nin işaretinin olduğu bir gün. İnşallah bu Nevruz Bayramı buna bir başlangıç olur. Kardeşliğimiz, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sunni'si ile daim olur."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, daha sonra Erzincan Belediyesine geçti. Çağrı Merkezi'ne gelen bir çağrıyı Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile yanıtlayan Çalık, bir süre sohbet etti.

Çalık, Artvin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın ailesine de ziyarette bulundu.