AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Türkiye'de demokratlıktan ve diktatör bir yönetim olduğundan bahseden CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kongrede sergilemiş olduğu tavrı hepimiz gördük. Kimin diktatör kimin demokrat olduğunu tüm milletimiz gördü." dedi.

Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanlığı binasında il ve ilçe gençlik kollarıyla bir araya geldiği toplantıda, kentteki ilçe, kadın ve gençlik kongrelerini tamamladıklarını belirtti.

İl başkanlığı kongresinin 24 Şubat'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapılacağını bildiren Çalık, bu zamana kadar olan kongrelerin huzur içerisinde yapıldığını vurguladı.

Ana muhalefet partisinin kongresinde yaşanılan atmosferin herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Çalık, "CHP, iki gün evvel bir kongre yaptı. Kongre öncesi söylenen cümlelere dönüp bir bakmak lazım. Türkiye'de demokratlıktan ve diktatör bir yönetim olduğundan bahseden CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kongrede sergilemiş olduğu tavrı hepimiz gördük. Kimin diktatör kimin demokrat olduğunu tüm milletimiz gördü." diye konuştu.

CHP'de Genel Başkanlığa aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin yaptığı yorumlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Çalık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi içerisinde kurduğu korku imparatorluğu ve diktatörlüğü çok net olarak gördüklerini söyledi.

İnce'nin 'Bu trene millet binmez' sözünü hatırlatan Çalık, şöyle devam etti:

"Önce sen CHP'nin içerisinde demokrasiyi tesis edeceksin, yenilmiş olduğun seçimlerin hesabını sana oy verenlere vermek zorundasın. Sonra Türkiye ile yerlilik ve millilik cümlelerini sarf edeceksin. CHP Genel Başkanı'nın ve zihniyetinin gayri yerli ve milli olduğunu hepimiz gördük içine seçtiklerinden. 8-0'dan (seçim) sonra 9-0'a adım adım ilerlemeye çalışan Kılıçdaroğlu'na 2019'da gereken cevabı milletimiz verecek. Makinistliğini yapmış olduğu trene milletimiz binmeyecek."

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.