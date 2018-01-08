AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Açıklaması

VOLKAN KAŞİK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "2002'de 184 lira olan asgari ücreti net bin 603 liraya çıkardık. Avrupa ülkeleri ile karşılaştıran zihniyet bilsin ki satın alma gücü paritesinde diğer ülkelerin asgari ücretleriyle yarışabilecek seviyededir." dedi.



Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çok sayıda sosyal alanı ilgilendiren düzenlemeler gerçekleştirdiklerini belirtti.



Bu kapsamda tüm kesimi ilgilendiren yaklaşık 1 milyon taşeron işçiye yönelik çok önemli bir çalışma yaptıklarını hatırlatan Çalık, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana verdiği tüm sözlerin arkasında durmuştur. Son KHK ile özellikle 1 milyona yakın taşeron işçimize kadro verilmesi bir kez daha partimizin verdiği sözlerin yerine getirdiğinin en önemli göstergesiydi." diye konuştu.



Çalık, taşeron düzenlemesinin yanı sıra sosyal alanı ilgilendiren çok önemli düzenlemeleri de beraberinde getirdiklerine değinerek, sivil şehitlerin kardeşleri veya çocuklarının istemedikleri takdirde askerlik yapmayacağını ifade etti.



Yeni KHK'da şehit yakınları ve gazilerle ilgili resmi bir vakıf kurduklarına işaret eden Çalık, şehit yakınları ve gazilere bütüncül bir bakış açısında hizmet edilmesi, maddi ve manevi destek verilmesi için kurulan vakfın, sorunları direkt takip edeceğini bildirdi.



"Hem siyasi hem ekonomik istikrarı sağladık"



Çalık, 2002'de iktidara geldiklerinde "hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Yaptığımız çalışmalarla hem siyasi istikrarı hem ekonomik istikrarı sağladık. Bu vesileyle birçok darbe girişimine, ulusal ve uluslararası saldırılara rağmen ekonomik olarak büyümeye devam ettik. Son çeyrekte yüzde 11,1 büyüme bizim için çok önemli bir adım ve hedefti. En önemli amacımız, büyümeyi tüm Türkiye'ye yaymak. En alt gelir grubu ile en üst gelir grubu arasındaki farkı minimalize etmek için çalışmalarımız devam ediyor. En alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza dönük sosyal yardımlarımız, ayni ve nakdi yardımlarımızın yanı sıra sosyal yardım alanların istihdamına yönelik çalışmaları da devam ettirmekteyiz. Sosyal yardım alan vatandaşlarımızın İŞKUR aracılığıyla iş sahibi olmasına, evine para götürmesine vesile oluyoruz."



Asgari ücret düzenlemesine ilişkin bilgi veren Çalık, 2002'de 184 lira olan asgari ücreti net bin 603 liraya çıkardıklarına dikkati çekti. Çalık, yeni asgari ücretin satın alma gücü paritesinde diğer ülkelerin asgari ücretleriyle yarışabilecek seviye olduğunu aktardı.



Çalık, şunları ifade etti:



"Türkiye olarak çok daha büyük hedefler koyduk. Ama bu büyük hedeflerimize darbeler yapmak isteyenler oldu. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine saldıranlar oldu. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere birçok darbeyi bu milletimizin gücüyle savuşturduk. Bu darbeleri savuşturmamıza rağmen ekonomik olarak da Türkiye'ye darbe yapmak isteyenler oldu. Eğer 2013'ten sonra o yükselen, büyüyen Türkiye'ye bu darbeler yapılmamış olsaydı, şu an hem asgari ücret hem diğer göstergelerimiz çok daha yukarıda olacaktı."



Çalık, muhalefeti eleştirerek, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine engel olmak isteyenlerin haznelerine kimse su taşımamalı. Başta muhalefet olmak üzere. Biz büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz. Kim nereden saldırırsa saldırsın değil, 77 düvel saldırsın biz büyümeyi hedefimize koyduk. Güçlü bir Türkiye hedefimiz var. İnşallah bu çerçevede büyümeye devam edeceğiz."