AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Milletimiz 17-25 Aralık'ta yapılan darbe girişimine karşı nasıl cevap verdiyse şu anda Amerika'da oynanan hukuk oyununa, senaryosuna da gereken cevabı verecektir. Amerika'nın mahkemelerinin hiçbir kararını tanımadık, tanımayacağız." dedi.



Çalık, AK Parti Antalya milletvekilleri ile Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Mehmet Düzenli'nin (31) Kepez ilçesindeki ailesini ziyaret etti.



Hac ziyaretinden yeni gelen baba Sait ve anne Anakadın Düzenli ile bir süre sohbet eden Çalık'a, zemzem ve hurma ikram edildi.



Çalık, Muratpaşa ilçesinde gelini tarafından bakılan ve rahatsızlıkları bulunan 103 yaşındaki Muazzez Karagöz'ü de evinde ziyaret etti.



Daha sonra AK Parti Antalya İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, yılmadan, yorulmadan çalışacaklarını, her zaman hedeflerine koşacaklarını söyledi.



"2019 seçimleri bizim en önemli virajımız. Hedefimiz 2023, 2053 ve 2071 ve bu yola giderken önümüzdeki en büyük engel 2019." diyen Çalık, 2019'daki seçimleri kazandıktan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yollarına sonuna kadar devam edeceklerini vurguladı.



Çalık, "Belediye ve milletvekili seçimlerini alacağız. Aslanlar gibi dünyanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerimi ileten Çalık, şunları kaydetti:



"Allah acil şifalar versin. Bir Deniz Baykal var, bir Deniz Baykal'ı kasetle götürenler var. Siz, onları biliyorsunuz. O kasetle götürenlerle birlikte bir de onun şimdi milletvekilliğini yapan, eski Antalya Belediye Başkanlığı yapan, adında Akaydın olan ama kendisi kapkara bir adam var. O kapkara adam 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyecek kadar alçalıyor. Şehitlerimize, gazilerimize laf söyleyecek kadar alçalıyor. Şehitlerimize, milli birliğimize, beraberliğimize kasteden terör örgütlerine yandaşlık, taşeronluk yapan ve onların diliyle konuşan Akaydın ve onun zihniyeti CHP'ye Antalya gereken dersi verecektir."



Çalık, 15 Temmuz'da 250 kişinin şehit, 2 bin 194 kişinin gazi olduğunu hatırlatarak, "15 Temmuz'a tiyatro, kontrollü darbe" diyenlerin insanların vicdanında yargılanacağını ifade etti.



Çalık, "CHP'nin yaptıkları sadece bu kadar değil. Çok uzun bir hikaye var. Ama baş nereye giderse ayak oraya gider, Kılıçdaroğlu ne yapıyorsa ayak da milletvekilleri de oraya gidiyor. Bir tanesi kalkıyor, 'Eğer (evet) derseniz sizi İzmir'den denize dökeriz' diyor. Milleti kendine düşman ilan ediyor. Öbürü kalkıyor, adı Tanrıkulu muydu, Allah'ın kulumuydu hatırlamıyorum milletvekili müsveddesi adam İHA'lar, SİHA'lar terör örgütlerini vururken laf söylemeye kalkıyor." diye konuştu



- "17-25 Aralık'taki senaryonun aynısını Amerika'da oynamaya kalkanlar var"



Kudüs'le ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çalık, buraya sahip çıkmanın herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi.



Çalık, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmeye kalkan Amerika'nın başkanına en güzel cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini hatırlattı.



Zorlu bir dönemden geçildiğini, uluslararası güçlerin Türkiye ile uğraşmaya devam ettiğini dile getiren Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"17-25 Aralık'ta oynanan senaryonun aynısını Amerika'da oynamaya kalkanlar var. Milletimiz 17-25 Aralık'ta yapılan darbe girişimine karşı nasıl cevap verdiyse şu anda Amerika'da oynanan hukuk oyununa, senaryosuna da gereken cevabı verecektir. Amerika'nın mahkemelerinin hiçbir kararını tanımadık, tanımayacağız. Bizim hukukumuz bizi bağlar, Türkiye'nin hukuku Türkiye'yi bağlar. Türkiye hukuk devletidir. Hiç kimse sanmasın ki Türkiye muz cumhuriyetidir. Türkiye, aslanlar gibi Osmanlı'nın bugüne yansımasıdır. 80 milyonuyla Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bu alınan kararlarla ilgili milletimiz olarak gereken cevapları vereceğiz."