AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Açıklaması
AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bu ülkenin birliğine, dirliğine, bütünlüğüne kurşun sıkan hangi terör örgütü varsa, hangi terörist varsa biz onunla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bu ülkenin birliğine, dirliğine, bütünlüğüne kurşun sıkan hangi terör örgütü varsa, hangi terörist varsa biz onunla sonuna kadar mücadele edeceğiz. O SİHA'lar o teröristleri sonuna kadar vuracak." dedi.
Çalık, partisinin Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 16 yıldır Türkiye'de istikrarın sağlanması için mücadele ettiğini belirterek, buna engel olmak isteyenlerin kendilerini yollarından döndüremeyeceğini vurguladı.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bir ve beraber olunduğu sürece hiç kimsenin bu birliği bozamayacağına işaret eden Çalık, terör örgütü ve uluslararası iş birlikçileriyle kol kola girenler olduğunu söyledi.
Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şöyle devam etti:
"CHP Genel Başkanı 'kontrollü darbe' diyor. Sosyal politikalar başkanı olarak genel merkezimizde şehitlerimizin ve gazilerimizin nasıl şehit ve gazi olduklarını araştırdık. Yüzde 40'ı gökten helikopterlerle atılan kurşunlarla şehit oluyorlar. Sırtlarından vuruluyorlar. 'Kontrollü darbe' diyen CHP'nin Genel Başkanı açsın, araştırma raporunu okusun. 330 şehidimizin evladını yetim bırakıyorlar. 'Kontrollü darbe' diyen Kılıçdaroğlu gitsin, şehit ailelerimize ve gazilerimize bunu hesabını versin."
"Bu millet zaten adam gibi adamdır"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun sözlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çalık, "Yine hatırlayın. İki gün önce İzmir'de CHP'li belediye başkanı diyor ki 'ben yüzde 56 oy aldım. Beni dinleyin. Adam olun' diyor. ya önce sen adam olacaksın kardeşim. Bu millet zaten adam gibi adamdır. Milletin iradesine saygı göstereceksin. Ondan sonra bu millet sana nasıl adam olunur sandıkta gösterecek." diye konuştu.
Çalık, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili açılamalarına da tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Tanrının kulu bir Sezgin var. Ne diyor? 'SİHA'larla teröristleri niye vuruyorsunuz' diyor. Kardeşim bu ülkenin birliğine, dirliğine, bütünlüğüne kurşun sıkan hangi terör örgütü varsa hangi terörist varsa biz onunla sonuna kadar mücadele edeceğiz. O SİHA'lar o teröristleri sonuna kadar vuracak. Bir tane terörist kalmayana kadar gazilerimiz için şehitlerimiz için askerimiz, polisimiz, milletimiz için sonuna kadar devam edecekler."
Arakan'da yaşananlara ilişkin ise Çalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Arakan'a yardım götürerek mazlumların yanında olduğunu hatırlattı.
Kendisinin Afrika'ya çokça gittiğini ancak Myanmar'a gitmek isteyip Myanmar yönetimi tarafından izin verilmeyen insanlardan biri olduğunu belirten Çalık, Ortadoğu ve Afrika'daki Müslüman coğrafyasında ayrı sıkıntılar gördüklerini ifade etti.
Çalık, CHP Milletvekili Muharrem İnce'ye yönelik şu eleştirilerde bulundu:
"Ya inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Bir anne olarak, bir kadın olarak inanamıyorum. Şimdi CHP Milletvekili Muharrem İnce bir açıklama yapıyor. Diyor ki 'Arakan'daki öldürülenler terör örgütüdür' diyor ya. ya bebekler öldürülüyor ya. Bebekler annesiz kalıyor. Anneler çocuksuz kalıyor. Senin hiç vicdanın yok mu Muharrem İnce ya? Orada Müslümanlar katlediliyor ya. CHP'nin vicdanı yok mu kardeşlerim ya? Allah rıza için vicdan yok mu sizde ya? Myanmar'daki katliama göz yummanızı bir tarafa bırakıyorum. Üstüne üstük bir de oradaki katliama sesiz kaldığınız gibi katledilenler için de terör örgütü diyorsunuz. Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun CHP zihniyetine diyorum."
Çalık konuşmasının ardından Gümüşhane'de yaşayan 92 yaşındaki Bedriye Bulgur ile işitme engelli kardeşler Kadir ve Hülya Kaban'ı ziyaret etti.
Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Çalık, yaşlı ve engelli kişilerle yakından ilgilendi.
Şehit Teğmen Recep Erdoğan'ın merkeze bağlı Hasköy'deki babaevini de ziyaret eden Çalık, şehit ailesi ile bir süre sohbet etti.