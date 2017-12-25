AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Engelleri aşmak için Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle 15 yıldır yaptığımız çalışmaların ürünlerini görüyoruz." dedi.



Çalık, kentteki bir otelde düzenlenen Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübünün ödül töreninde yaptığı konuşmada, özel çocuklardan aldığı enerjiyle tüm ülkeyi dolaştığını ve millete hizmet ettiğini söyledi.



Malatya'daki özel sporcuların 95 ödülü olduğunu ve engellerin aşılarak başarılara imza atıldığını ifade eden Çalık, başarıların kendileri için çok büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin önündeki engelleri aşan bir lider olduğunu vurgulayan Çalık, şöyle konuştu:



"O evlatlarımızın ve ailelerimizin önündeki engelleri de aştı. 15 yıldır yasal düzenlemeler yaptık, anayasada düzenlemeler yaptık ve engellilerimize bugüne kadar ayırdığımız bütçe yaklaşık 12 katrilyon, engelli evlatlarımıza, çocuklarımıza veriyoruz. Engelleri aşmak için Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle 15 yıldır yaptığımız çalışmaların ürünlerini görüyoruz."



Ailelerin engelli bireylerle çok büyük imtihanlara tabi tutulduğunu belirten Çalık, imtihanlardan başarıyla geçen anne ve babaların ellerinden öptüğünü söyledi.



AK Parti Genel Merkezinde Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından "Engelleri Aşanlar-2017" programı yaptıklarını anımsatan Çalık, "Eğitimden sanata, spordan müziğe kadar her alanda başarılı sporcularımızı, öğretmenlerimizi, bürokratlarımızı ödüllendirdik. Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini aldılar. Allah nasip ederse 2017 yılında bunun ilkini gerçekleştirdik bundan sonra da her sene bu ödül törenine devam edeceğiz."



Konuşmanın ardından Çalık ve protokol üyeleri tarafından çeşitli branşlarda dereceye giren özel sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.