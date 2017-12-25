AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Dünya bizi çok iyi tanır, biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Neler yapabileceğimizi merak edenler tarihe dönüp bir baksın. Kudüs konusunda da devlet ve millet olarak gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz." dedi.



Malatya'da bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, dünyanın çok önemli süreçlerden geçtiğini belirtti.



Türkiye'nin de 2017 yılında önemli süreçlerden geçtiğini belirten Çalık, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminden sonra ülkede ekonomik darbe yapılmak istendiğini söyledi.



Müslüman coğrafyasına göre dünyanın en önemli gündem maddesinin Kudüs olduğunu ifade eden Çalık, şöyle konuştu:



"Dünya bizi çok iyi tanır, biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Neler yapabileceğimizi merak edenler tarihe dönüp bir baksın. Kudüs konusunda da devlet ve millet olarak gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra atılacak adımlarda da herkes hem Türkiye'yi hem de Müslüman coğrafyasını yakından takip etsin. Müslüman coğrafyasında akıtılan kanlara son vermek gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim."



ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması ve ABD Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararını "talihsizlik" diye nitelendiren Çalık, bu söylemden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) toplandığını anımsattı.



İİT'de Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olarak ilan edildiğini vurgulayan Çalık, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çağrılar cevap buldu. Önce Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplandı. Konseyin 15 üyesi ABD'nin yapmış olduğu söylemini geri almasını tavsiye etti. Buna rağmen Amerika'nın vermiş olduğu vetoyla öneri ret edilmiş oldu. Bunun üzerine BM, Türkiye'nin daveti üzerine Genel Kurulunu topladı. Genel Kurulda Amerika'nı Kudüs'ü başkent etme ilanı tam 128 ülke tarafından bu kararın kabul edilmediğini çok net gösterdi. 100 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Kudüs hepimiz için çok önemli. Müslümanların ilk kıblesinin olduğu bu yerin hepimizin göz bebeği olduğunun bilinmesini isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'de ve tüm dünyada yapmış olduğu söylem gündemimize oturmuş vaziyette. Dünya 5 güvenlik konseyinden büyüktür, dünyanın jandarması sanılan Amerika'dan çok büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.



Şehit yakınları ve gaziler için vakıf kuruldu



Terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü ve bir çok üst düzey aranan teröristtin etkisiz hale getirildiğinin altını çizen Çalık, tüm güvenlik güçlerinin ara vermeden çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.



İktidara geldikleri 2002 senesinde toplanan vergilerin yüzde 86'sının faizlere gittiğine dikkati çeken Çalık, şimdi ise bu rakamın yüzde 14 olduğunu ve gelecek yıl bu rakamın daha da azalmasının temel hedeflerinin arasında olduğunu bildirdi.



Taşeron işçilere kadro sözü verdiklerini ve bunu tuttuklarını belirten Çalık, kadroların 90 gün içerisinde yapılacak düzenlemelerle verileceğini söyledi.



Gelecek yıl 110 bin memurun alınacağını ifade eden Çalık, şunları kaydetti:



"Bunların 5 bini engelli memurumuz olacak. En önemli kararlar. Türkiye'nin birliğine, dirliğine saldıran terör örgütü üyesi FETÖ mensuplarına tek tip elbise giydirme kararı yine dün çıkan kararla ülkemizde duyurulmuş vaziyette. Yine sivil şehitlerimizin, asker şehitleri gibi evlatlarının askerlik muafiyeti önemli taleplerden biriydi. Bu da dün çıkarılan KHK ile milletimize duyurulmuş oldu. Yine ilk kez şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına ait bir vakıf kuruldu. Bu vakıf üzerinden şehit ailelerimizin ve gazi yakınlarımızın ihtiyaçları karşılanacak."