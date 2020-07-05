AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cahit Özkan: (Avukatlık kanunu değişikliği) "Hukuk ve yargı...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cahit Özkan: (Avukatlık kanunu değişikliği) "Hukuk ve yargı camiamıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" "Baro başkanları yasanın hazırlık sürecinde görüşlerini sunmuşlardır, komisyon sürecinde barolar davet edilmiş temilen gelen üye...
05.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:26
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cahit Özkan: (Avukatlık kanunu değişikliği) "Hukuk ve yargı camiamıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum"
"Baro başkanları yasanın hazırlık sürecinde görüşlerini sunmuşlardır, komisyon sürecinde barolar davet edilmiş temilen gelen üye görüşlerini belirtmiştir"
"Bu akşam itibariyle tamamlanmasını temenni ediyoruz"
Kaynak: İHA