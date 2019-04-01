AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne Kadar Hiç Şahit Olmadığımız Türden...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne Kadar Hiç Şahit Olmadığımız Türden...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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